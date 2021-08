CAC40 : calme plat, regards tournés vers Jackson Hole

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue à l'équilibre, à 6666 points, dans des volumes quasi-inexistants, avec moins de 300 ME échangés à 10h45.

L'attention des marchés converge sur les Etats-Unis, où Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, devrait préciser dans quelques heures les intentions de la banque centrale en matière de politique monétaire.

Alors que les yeux et les oreilles des investisseurs sont braqués vers le Wyoming - et plus particulièrement sur la vallée de Jackson Hole qui abrite la réunion des banquiers - la prudence devrait rester de mise sur les marchés, à l'instar des précédentes séances, même si certains pourraient être tentés par quelques prises de risques à l'approche de l'événement.

Attendue à 16h heure de Paris, l'intervention de Jerome Powell devrait alimenter les conjectures sur l'évolution de la politique monétaire américain en fournissant quelques précieuses indications sur le calendrier possible du retrait de la politique d'assouplissement quantitatif.

Certains membres de la banque centrale américaine préparent depuis de longs mois les esprits à la perspective d'une réduction progressive ('tapering') des rachats d'obligations de l'institution, qui atteignent aujourd'hui le montant colossal de 120 milliards de dollars par mois.

Entre-temps, les investisseurs auront pris connaissance, à 14h30, des chiffres des dépenses des ménages américains, qui restent l'un des moteurs de la croissance Outre-Atlantique.

Cette statistique sera l'occasion de prendre connaissance de l'indice des prix 'core PCE' aux Etats-Unis, qui reste la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale.

Cet indice d'inflation est attendu quasi-stable, à un rythme de 4% en juillet sur un an, confirmant que le pic de la hausse des prix est désormais passé.

Dans l'immédiat, la prudence reste de mise sur le marché obligataire, qui évolue sur des marges étroites, avec notamment un taux américain qui reste stable autour de 1,34%.

Du côté des valeurs françaises, Lacroix a pubié hier soir un chiffre d'affaires de 127,2 ME au titre du 2e trimestre 2021, soit une progression de 58,7% par rapport à la même période un an plus tôt - période qui avait été fortement impactée par la crise sanitaire.

Plastivaloire ajuste prudemment son objectif de chiffre annuel entre 670 et 680 millions d'euros (contre plus de 700 millions précédemment) tout en visant toujours une marge d'EBITDA supérieure à 10%. Le groupe de plasturgie est frappé par la pénurie de composants électroniques.

Carmat annonce la troisième implantation de son coeur artificiel bioprothétique Aeson dans le cadre commercial, implantation réalisée au Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein (UKSH) à Kiel, dans le Nord de l'Allemagne.

Enfin, Quantum Genomics a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre, à compter de l'ouverture du marché ce vendredi, alors qu'elle devait présenter à 10h30 les résultats de l'étude QUORUM, lors d'une session du congrès de l'ESC (European Society of Cardiology).