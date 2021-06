CAC40 : cale sous les 6.520, W-Street hésitant près du sommet

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,4%) accroit sa hausse (+0,4% à 6.516) à une heure de la clôture: le record annuel est à porté de main, le CAC40 'GR' tutoie son zénith absolu à 18.418Pts.

Le rally haussier entamé il y a maintenant plus de 10 jours se traduit par un enchaînement de records : 'Une clôture au-dessus de la borne haute des 6.515 points devrait valider assez facilement un supplément d'extension à 6.575 points', assurent ainsi les équipes de Kiplink Finance.

Mais plus les indices gagnent en altitude, plus les volumes d'échanges s'évaporent (moins de 1,4MdE négocié à une heure de la clôture), avec un enchainement de séances à 2,8/3 milliards d'euros traités à la clôture, un niveau qui apparaît extraordinairement faible.

A la différence des places européennes quasi-euphoriques, Wall Street a par ailleurs entamé le mois de juin sans grand entrain hier, au sortir du long week-end du 'Memorial Day'.

Les indices US sous-performent l'Europe avec des écarts de 0,2% sur les 3 principaux indices, avec un secteur pétrolier qui reste dopé par la remontée des cours du brut (vers 71$ pour le 'Brent' et 68$ pour le WTI) et qui avait déjà soutenu Wall Street mardi soir.

La séance de mercredi s'annonce peu chargée sur le front macroéconomique et le Dollar en profite pour se redresser un peu vers 1,219/E.

A Paris, Bouygues (inchangé) annonce le succès de la cession de 11 millions d'actions Alstom (le titre reste tout aussi stable), représentant 2,96% du capital social de l'équipementier de transports, au prix de 45,35 euros par action, soit un montant total de 499 millions d'euros. A l'issue de cette opération, le conglomérat conservera 0,16% du capital social d'Alstom.

Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession de la société Lapeyre à Mutares, société cotée à la bourse de Francfort. Le groupe est entré en négociations exclusives le 9 novembre 2020 avec Mutares. ' Cette opération vise à concentrer les ressources du Groupe sur ses activités stratégiques ' indique la direction.

Capgemini fait part de son intention de recruter, en France, 6200 collaborateurs en contrat à durée indéterminée d'ici la fin de l'année, dont plus de 40% de jeunes diplômés, ainsi que 850 jeunes en alternance et près de 900 stagiaires sur l'année. Ces chiffres intègrent les perspectives de recrutement de Capgemini Engineering, Capgemini Invent et Sogeti.

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 60 euros sur Saint-Gobain, au lendemain de la finalisation de la cession par le groupe de matériaux de construction, de sa filiale Lapeyre à Mutares.