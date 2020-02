Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : cale encore sous 6105, nouveau record sur l'E-Stoxx50 Cercle Finance • 19/02/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La Bourse de Paris (+0,65% environ) continue de tenter de 'soulever' la résistance des 6.100, sans y parvenir complètement: cela fait 6 heures que le CAC40 plafonne entre 6.095 et 6.103Pts (le CAC'GR' cale également à 10Pts de son zénith historique des 16.623). L'Euro-Stoxx50 (+0,55% environ) repousse en revanche ses limites annuelles en inscrivant un nouveau record à 3.860Pts. Les opérateurs saluent la promesse faite par les autorités chinoises de continuer à agir afin de soutenir l'économie face à l'épidémie de nouveau coronavirus... et les opérateurs tentent de se convaincre que le 'pic' épidémique est derrière nous. 'L'indice parisien maintient sa tendance haussière tout en évoluant sur les bornes basses du range entre 6.095 et 6.040 points. Les cibles haussières à 6.110 et 6.155 restent actives', notent ce matin les équipes de Kiplink. 'Après la frayeur suscitée hier par l'avertissement d'Apple sur les marchés d'actions, les places boursières d'Asie ont repris le chemin de la hausse ce matin. L'appétit pour le risque semble dopé par l'annonce par la Chine de nouvelles mesures de soutien à l'économie, cette fois par le biais d'injections de liquidités au sein du secteur aérien et via la fusion de transporteurs', constatent les équipes de Danske Bank dans leur point matinal. Du côté des statistiques, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,8% en janvier, un taux en augmentation de 0,5 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). Les prix à la production en janvier aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en données brutes selon le Département du Travail. En donnée 'core' (hors alimentation, énergie et négoce) la hausse s'établit à +0,4%, là où le consensus n'attendait qu'un gain de 0,1% dans les deux cas (ce qui semblait logique vu la lourde rechute du pétrole). En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 2,1% en janvier, un taux annuel en hausse de 0,8 point par rapport à décembre. Hors éléments volatiles, la hausse annuelle s'est maintenue à un taux de 1,5%. Les mises en chantier de logements ont reculé de -3,6% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.567.000 en rythme annualisé, après 1.626.000 en décembre (chiffre révisé). Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a pour sa part augmenté de +9,2%, s'établissant à 1.551.000, un chiffre très nettement supérieur au consensus. les 'minutes' de la réunion des 28 et 29 janvier de la Fed, en quête d'indications sur les intentions de l'institution en matière de taux. Dans l'actualité des valeurs, Technip-FMC a pris la tête du CAC avec +4,3%, dopé par le rebond de +2% du pétrole à Londres (à 58,8$). Atos (-3,6%) publie un résultat (RNPG) de 834 millions d'euros au titre de l'année 2019, soit un BPA de 7,74 euros, et une marge opérationnelle de 1.190 millions d'euros, soit 10,3% du chiffre d'affaires contre 9,8% en 2018. Le groupe de services informatiques affiche un chiffre d'affaires de 11.588 millions d'euros, en croissance organique de 1,4% (+2,2% a au quatrième trimestre) avec un ratio prise de commande sur chiffre d'affaires à 106% (121% au quatrième trimestre). Plastic Omnium publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en baisse de 51,6% à 258 millions d'euros et un résultat opérationnel en recul de 16,3% à 511 millions, soit 6% du chiffre d'affaires contre 8,4% l'année précédente: le titre se montre très volatile puisqu'il affichait -8% ce matin et +0,7% à 15H. Capgemini annonce prendre une première participation minoritaire par son fonds d'investissement commun avec ISAI, ISAI Cap Venture, dans la plateforme Toucan Toco, spécialisée dans le Data Storytelling.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.82%