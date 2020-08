Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 :cale au contact de 4900, le Nasdaq enchaîne 4 records Cercle Finance • 06/08/2020 à 16:35









(CercleFinance.com) - A une heure de la clôture, le CAC40 (-0,7%) tente toujours de s'accrocher ou de refranchir les 4.900Pts. vers midi, Paris perdait jusqu'à -1,3%, dans le sillage de Londres (-1,8% vers 14H), après l'annonce sans grande surprise d'un statu quo de la Banque d'Angleterre (BoE) sur sa politique monétaire (taux directeur à 0,1%)... mais le marché encaisse mal les prévisions pessimistes de la BoE qui anticipe au mieux un retour aux conditions pré-Covid d'ici fin 2021 et avertit que la reprise sera plus lente que prévu. Le pays s'achemine de surcroît vers un Brexit sans accord et ne parvient à obtenir une levée des taxes US... l'avenir s'annonce 'compliqué'. L'Euro-Stoxx50 est remonté de -1% vers -0,5% mais n'avance plus alors que Wall Street parvient à adopter une tendance plus haussière qu'à 15H30: les indices US sont passés de -0,1% à +0,2%... et le Nasdaq est parti pour une 7ème séance de hausse -et 4 records- consécutive. Les chiffre européens sont mitigés : les commandes à l'industrie allemande se sont accrues de 27,9% en juin 2020, d'après Destatis, ce dernier soulignant toutefois qu'elles se sont montrées inférieures de 11,3% à celles de février. Le Département américain du Travail a publié des demandes hebdo d'allocations chômage qui ressortent en baisse, à 1,19Mns contre 1,42Mns anticipé, à comparer à 1.435.000 la semaine précédente (nombre révisé de 1.434.000 en estimation initiale) Le rythme des inscriptions au chômage a ralenti ainsi sensiblement, alors même que le consensus tablait sur 1.450.000 inscriptions selon Jefferies. La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 31.000 par rapport à la semaine précédente, à 1.337.750. Du coté des valeurs, Crédit Agricole SA (-1,4%) publie un résultat net part du groupe sous-jacent en baisse de 10,9% à 1.107 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, et un résultat brut d'exploitation (RBE) sous-jacent en retrait limité de 0,5% à 2.130 millions. AXA (-3,4%) publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 39% à 1,4 milliard d'euros et un résultat opérationnel en recul de 48% à 1,9 milliard, pour un chiffre d'affaires en diminution de 2% à change constant, à 52,4 milliards. Le CAC40 est également plombé par Total, Sté Générale et Orange avec -1,6% à -1,8%. Suite à l'obtention des autorisations réglementaires et de l'accord des partenaires, Total annonce avoir finalisé la vente à NEO Energy d'actifs non-stratégiques situés en mer du Nord britannique, transaction que le groupe énergétique avait confirmée le 20 mai dernier. Le leader du SBF120 reste Eurofins avec +16% et un nouveau record absolu à 689E en séance (+20%) après des semestriels au-delà des attentes les plus optimistes (Eurofins produit aussi des tests 'Covid').

