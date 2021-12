CAC40: bute sur les 7000Pts avant la décision de la Fed information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 10:59

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance sans grand changement mardi à la veille des décisions monétaires de la Réserve fédérale, qui devrait poursuivre sur la voie du resserrement en réduisant ses rachats d'actifs. L'indice CAC 40 grappille 0,1% à 6947 points.



Le marché parisien avait bien entamé la semaine hier en signant un gain de près de 0,5% à l'ouverture, mais le CAC a fini par buter une nouvelle fois sur la résistance des 7000 points.



Conséquence, l'indice vedette inversait logiquement la vapeur à la clôture, avec une perte qui s'élevait à 0,7% (vers 6943 points) dans des volumes anémiques de l'ordre de 3,2 milliards d'euros.



La consolidation l'a également emporté du côté de New York puisque le Dow Jones reculait de 0,9% hier soir, tandis que le Nasdaq Composite lâchait 1,4%.



Les valeurs liées au tourisme, compagnies aériennes en tête, ont lourdement chuté alors que certaines frontières commencent à se refermer et que les mesures de quarantaine se multiplient.



L'annonce du décès d'un patient contaminé par le variant 'Omicron' au Royaume-Uni semble avoir tout particulièrement refroidi les investisseurs.



Les marchés d'actions ont jusqu'ici réussi à bien encaisser le choc Omicron en effaçant la quasi-totalité des pertes essuyées depuis la fin du mois de novembre et l'identification du nouveau variant.



La question est maintenant de savoir s'ils sont prêts à faire face à un tour de vis monétaire de la part de la Fed.



Dans cette optique, tous les regards se tourneront à partir d'aujourd'hui vers Washington, où la Réserve fédérale américaine réunit pour deux jours son comité de politique monétaire (FOMC).



Face à la flambée de l'inflation, son président Jerome Powell a préparé les esprits à une accélération du 'tapering' au cours des mois qui viennent.



En attendant le verdict de la Fed, demain soir, les investisseurs scruteront avec intérêt les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, attendus en début d'après-midi.



Les prix de l'énergie ont reflué au mois de novembre, mais leur repli ne devrait pas encore être visible au niveau des prix producteurs.



Leur rythme annuel de hausse devrait même avoir encore accéléré en rythme annuel pour atteindre +10% pour l'indice total le mois dernier.



Du coté des valeurs, Air Liquide et IVECO, la marque de véhicules utilitaires de CNH Industrial, annoncent avoir signé un protocole d'accord pour développer la mobilité hydrogène en Europe, en s'appuyant sur les compétences complémentaires des deux entreprises.



Saint-Gobain va céder à Wolseley UK trois de ses quatre dernières enseignes de distribution spécialisées en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni: Neville Lumb, DHS et Bassetts. La finalisation de ces transactions est prévue début 2022. Saint-Gobain est par ailleurs entré en négociations exclusives avec Wolseley UK en vue de la cession d'Ideal Bathrooms.



Capgemini annonce une future collaboration avec le fournisseur indien de solutions de communication Bharti Airtel, pour apporter des solutions de niveau entreprise fondées sur la 5G au marché indien. Les deux groupes vont ainsi 'conjuguer leurs expériences en connectivité et solutionnage 5G, ainsi que leurs capacités d'intégration de systèmes, pour co-innover une gamme de cas d'utilisation adaptés à l'Inde'.