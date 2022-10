CAC40: bondit vers 6235, euphorisé par nette baisse des taux information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 17:03

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris double la mise avec une envolée de +1,6 à +1,7% gagnés en l'espace de 2 heures (même performance que lundi).

Wall Street déjoue complètement les anticipations de préouverture avec un Dow Jones qui est passé rapidement positif de 0,6%, le Nasdaq et le S&P500 affichent une hausse de +1% et +1,5% respectivement.



L'indice parisien (6.235) surperforme l'Euro-Stoxx50 (+1,3%) et surtout le DAX (+0,6%)



Depuis une semaine, la tendance de fond est de nouveau globalement haussière sur les marchés boursiers grâce aux espoirs d'une hausse de taux plus modérée de la part de la Fed à l'occasion de sa réunion du mois de décembre (pour novembre, ce sera +75%, c'est déjà acté).



Un chiffre qui va dans le sens d'une moindre agressivité, c'est celui de la confiance du consommateur américain qui s'est nettement dégradée au mois d'octobre, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée ce mardi.



L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale a reculé à 102,5 lors du mois en cours, contre 107,8 en septembre, alors que les économistes prévoyaient un indice à 105,3 après les 108 initialement annoncés pour le mois dernier.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté à 138,9, contre 150,2 le mois passé, tandis que celui de leurs anticipations a reculé à 78,1 après 79,5 en septembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans se détend sensiblement de -13Pts vers 4,098% après les pics atteints la semaine passée 25Pts plus haut (entre temps, les paris sur une hausse de 50Pts mi-décembre au lieu de +75Pts se sont renforcés).



Les taux se détendent aussi en Europe (-15Pts sur nos OAT à 2,720% contre 3% et plus jeudi et vendredi dernier) depuis la publication, hier matin, de piètres indices d'activité PMI, le 10 ans allemand refluant désormais en direction de 2,3% contre encore 2,4% hier.

Les Bunds affichent d'ailleurs -17Pts à 2,175% et le BTP italiens -22Pts à 4,375% : ces 2 pays sont très dépendants des prix de l'énergie car fortement industrialisés et le prix 'spot' du gaz à Rotterdam vient de tomber en... territoire négatif !

Ce sont les acheteurs qui sont payés pour acheter du gaz naturel (attention, rien à voir avec le GNL qui demeure très cher) car les producteurs sont confrontés à un problème de stockage, la plupart des pays ayant rempli au maximum leurs réserves pour l'hiver, il n'y a plus nulle part où le conserver (il faudrait le liquéfier et trouver dans l'urgence des citernes pour le contenir).



Les investisseurs restent focalisés sur les 'trimestriels': les jours qui viennent vont être marqués par une avalanche de résultats de sociétés et les investisseurs espèrent de bonnes nouvelles qui feront oublier une année 2022 pour l'instant calamiteuse.



La séance d'aujourd'hui va notamment permettre de prendre connaissance des premiers résultats de valeurs industrielles et technologiques américaines, avec les publications de 3M, Coca-Cola, GM et GE (et ils sont plutôt bons pour 'GE').



Les résultats trimestriels publiés jusqu'ici ont été dans l'ensemble supérieurs aux attentes (comme d'habitude), mais leur nombre reste trop limité pour dégager de véritables conclusions sachant que les prévisions du marché n'étaient pas très élevées.



Les investisseurs suivront ce soir, après la clôture de Wall Street, les résultats d'Alphabet, la maison-mère de Google, et de Microsoft.



Dans l'actualité des valeurs, Air Liquide (+6,5%) annonce un chiffre d'affaires de près de 8,3 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2022, en progression de 8,3% sur une base comparable et de 41,3% sur une base publiée, dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie.



Rémy Cointreau (-6,4%) annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 867,1 millions d'euros sur son premier semestre 2022-23, en hausse de 21,1% en organique (+16,2% au deuxième trimestre) malgré une base de comparaison exceptionnellement élevée un an auparavant.



Orange fait part d'un EBITDAaL quasi-stable (+0,2% en comparable) à 3,58 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2022, avec un chiffre d'affaires de plus de 10,8 milliards, en hausse de 1% en comparable (+3% en données historiques).



Worldline fait part d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 de 1,16 milliard d'euros, soit une croissance organique de 10%, grâce à une forte dynamique commerciale dans les services aux commerçants délivrant une croissance organique de 13,6%.



Enfin, TotalEnergies annonce avoir franchi le cap de 500 MW de capacités de production solaire sur les sites de ses clients B2B en vue de leur autoconsommation, avec plus de 300 sites de ses clients industriels et commerciaux désormais équipés de panneaux solaires dans le monde.