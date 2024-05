Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: bloqué vers 8.200, mais W-Street enchaine les records information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Pas de surprise en ce jour semi-férié de la Pentecôte, la bourse de Paris connait une activité particulièrement réduite et semble figée depuis 90 minutes: le CAC40 est bloqué autour de +0,4% (et d'un pivot de 8.200Pts) depuis l'ouverture des marchés US, après avoir culminé vers 8.221 Pts... le tout dans des volumes anecdotiques puisque 800MnsE seulement ont changé de main en 8 heures de cotations (la barre du milliard de transactions 'réelles' ne sera pas atteinte à 17H30).



Le CAC40 est soutenu par Air Liquide (+2%) qui rattrape intégralement son dividende de 3,20E, puis Teleperformance ou encore Sté Général (+3% et +2,5% respectivement).



La sous-performance du CAC40 depuis 1 mois (+1,8% contre +10% pour le Nasdaq depuis le 19 avril), qui bloque de façon répétée sous sa résistance majeure des 8250 points, contraste avec la poursuite de l'envolée des indices américains.

Le Nasdaq (+0,7% vers 16.800) semble bien parti pour inscrire un doublé record intraday/record de clôture (pour l'intraday, c'est fait !), le S&P500 grappille +0,3% vers 5.324 (record absolu égalé) et cela suffira pour une meilleure clôture historique... le Dow Jones traine un peu avec +0,1% (vers 40.060) mais il est également en course pour le doublé record intraday/record de clôture (pour l'intraday, c'est chose faite).



Wall Street semble bien parti pour aligner une sixième semaine consécutive de progression, à conditions que les résultats de Nvidia (+2,7% à 949$ dès l'ouverture)- qui paraîtront mercredi soir - soient à la hauteur des attentes des investisseurs car ils permettront de déterminer la capacité du secteur technologique à continuer de tirer à la hausse les marchés.



Les analystes s'attendent à des performances meilleures que prévu de la part du fabricant de processeurs californien et à un relèvement de ses objectifs annuels, comme le groupe en a l'habitude.



Au-delà de ses prévisions, les professionnels veulent également que le groupe prouve sa capacité à préserver son 'leadership' incontesté sur le segment de l'IA, peut-être avec l'annonce de nouveaux projets.



De bonnes nouvelles viendraient indéniablement confirmer la direction favorable des valeurs de la 'tech', en particulier celles qui se positionnent sur l'intelligence artificielle.



Alors que le titre Nvidia affiche un gain de plus de 88% depuis le début de l'année, certains investisseurs commencent à s'interroger sur son potentiel de progression restant... mais nombreux sont ceux qui voient le titre finir au-dessus des 1.000$ ce vendredi 26 mai.



Les intervenants de marché suivront également toute une série de statistiques, à commencer par les indices PMI européens attendus vendredi et qui en diront plus sur la reprise de l'économie sur le Vieux Continent.



Les statistiques se feront plus rares aux Etats-Unis, même si le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale sera suivi de près mercredi soir.



Ces dernières semaines, les marchés ont réagi favorablement au ralentissement de l'inflation et aux indicateurs moins bons que prévu en provenance des Etats-Unis car ils augurent de prochaines baisses de taux de la Fed.



Si l'adage 'Bad news is good news' domine actuellement, certains stratèges se demandent si un contexte de croissance plus molle ne pourrait pas finir par avoir un impact négatif sur les Bourses mondiales.



'La question qui se pose maintenant est la suivante: combien de temps des nouvelles macroéconomiques négatives peuvent-elles continuer à soutenir les valorisations des actions?', s'interroge Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'Il semble que la baisse des taux d'intérêt ne suffise plus à soutenir les marchés, ce qui soulève le spectre d'écueils potentiels', prévient le professionnel.

Les marchés obligataires entament la semaine sur une note de lourdeur avec +2,5Pts sur les T-Bonds à 4,4450%, nos OAT et les Bunds affichent +2Pt et +2,5Pts à 3,0290% et 2,5380% respectivement.

L'or s'approche de ses records à 2.420$ alors que le $ reste stable à 1,0870E.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Danone a annoncé vendredi soir avoir réalisé la cession de ses activités EDP (produits laitiers et végétaux) en Russie à Vamin R LLC, faisant suite à l'obtention des autorisations réglementaires russes requises, comme annoncé le 22 mars dernier.



Eiffage a indiqué vendredi soir que plus de 57.000 salariés ont souscrit, par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2024, à son augmentation de capital réservée aux salariés annoncée le 28 février dernier.



Alstom a fait part de la mise en service commercial, samedi dernier, des quatre premières rames du projet de Nantes Métropole sur la ligne de tramway T1, dans le cadre du remplacement progressif des 46 tramways TFS qui circulent à Nantes depuis 1984.







