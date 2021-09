Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 bien parti pour effacer les pertes de vendredi information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris atteint les +1% : le funiculaire haussier actionné dès l'ouverture progresse toujours sans aucune opposition (les investisseurs US sont en congé ce lundi, c'est 'Labor Day') au sein d'un canal remarquablement régulier qui conduit le CAC40 au contact des 6.760. La pente actuelle, projetée jusque vers 17H30 semble comporter la promesse de l'effacement des 1,08% perdus vendredi. Le seul suspens concerne les volumes : inférieurs à 950MnsE, dépasseront-ils les 1,3MdsE à 17H30 et les 2MdsE à 17H35 ? L'optimisme semble de retour en Europe avec un E-Stoxx50 qui gagne +1,2% à 4.251Pts : la semaine sera surtout marquée par la réunion de la Banque centrale européenne prévue jeudi à Francfort et la conférence de presse de Christine Lagarde. La prudence pourrait se justifier mais après les mauvais chiffres de l'emploi US qui n'ont pas fait dérailler la hausse de Wall Street vendredi soir (2 indices sur 3 étaient en territoire de record absolu à 1/2H de la clôture), rien ne semble pouvoir faire dérailler le funiculaire haussier qui grimpe inexorablement depuis fin janvier. Dans un contexte d'inflation, les investisseurs resteront extrêmement attentifs aux décisions de la banque centrale et aux possibles évolutions de sa politique monétaire. La BCE avait d'ailleurs secoué les marchés début septembre, après la sortie remarquée de plusieurs membres 'faucons' de l'institution. 'Vu les données positives parues depuis deux-trois mois, le staff va revoir en hausse ses projections de croissance et d'inflation sur 2021', prédit-on chez Oddo BHF. 'Les partisans d'une baisse des achats PEPP (programme d'achats d'urgence face à la pandémie, NDLR) y verront de quoi justifier leur position', prévient la banque privée franco-allemande. Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne, en hausse de 3,4%, atteignant ainsi un niveau record depuis 1991, d'après les données CVS-CJO et ajustées de prix de Destatis... sans le moindre impact sur Francfort (+0,8% comme Paris) ni sur les Bunds (très léger repli du rendement, -1Pt vers -0,3700%). Du côté des valeurs françaises, le 'luxe' se tient aux avant-postes avec LVMH et Kering à +2%. TotalEnergies a fait savoir ce matin qu'il avait signé avec l'Irak une série d'accords consistant à mettre en valeur les ressources naturelles du pays afin d'y améliorer la fourniture en électricité. TotalEnergies a notamment prévu d'investir dans des installations visant à récupérer le gaz torché sur trois champs pétroliers. Spie (-4,5%) a déposé aujourd'hui une offre non engageante auprès d'Engie en vue d'acquérir Equans, un rapprochement qui permettrait de créer le partenaire de choix pour les clients de tous secteurs d'activités, à travers l'Europe, indique la société. Korian a annoncé lundi la réalisation de deux acquisitions en Italie, qui vont lui permettre d'y constituer une ligne d'activité entièrement dédiée à la santé mentale. Enfin, Carrefour (+2%) a fait part de la signature d'un accord régional avec des éleveurs bovins Label Rouge de la région Grand Est, pour proposer aux consommateurs de la viande bovine issue de la Filière Qualité Carrefour (FQC) répondant à un cahier des charges strict.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.80%