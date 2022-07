Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: biais positif avant les indices PMI information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une progression de 0,4% du CAC40, les futures sur l'indice-phare parisien augurent d'une ouverture sur une hausse d'environ 0,5% vers 5980 points, dans l'attente de nouvelles données qui permettront de jauger la conjoncture macroéconomique.



Les opérateurs prendront ainsi connaissance ce mardi de la production industrielle française et des commandes industrielles américaines, mais la séance sera surtout dominée par les indices d'activité PMI composites en Europe en cours de matinée.



Pour rappel, celui de la zone euro était paru, en estimation flash, en repli de 54,8 en mai à 51,9 en juin, mettant alors en évidence un deuxième ralentissement mensuel consécutif de la croissance du secteur privé de la zone.



'L'impact du dégel de la demande accumulée lors des périodes de confinement commence déjà à s'estomper, sous l'effet de la brusque augmentation du coût de la vie et de la chute de la confiance des ménages et des entreprises', expliquait-on chez S&P Global.



Dans l'actualité des valeurs, Valeo a fait part lundi soir du rachat de la participation de 50% de Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive et de l'intégration à 100% de ce leader de l'électrification haute tension, au sein de son activité systèmes de propulsion.



Le groupe de prise en charge de la dépendance Orpea indique avoir effectué un deuxième tirage de 650 millions d'euros, après un premier de 250 millions, dans le cadre de son accord de financement avec ses partenaires bancaires.



Le blanchisseur industriel Elis annonce la finalisation de l'acquisition d'un 'groupe privé centenaire, acteur leader sur le marché mexicain', l'autorité de la concurrence mexicaine ayant approuvé cette transaction annoncée le 9 mars dernier.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.19%