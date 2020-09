Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : biais positif après un rebond vigoureux Cercle Finance • 08/09/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40 augurent d'une ouverture sur un gain de l'ordre de 0,3% vers 5065 points, au lendemain d'un rebond de l'indice phare parisien de 1,8% à près 5054 points à l'image de l'ensemble des places du vieux continent. 'Ces avancées solides sont intervenues en dépit de nouvelles négatives persistantes concernant le coronavirus en Europe, les signes de progression des cas ayant continué de s'accumuler alors que l'on se dirige vers les mois d'hiver', souligne-t-on chez Deutsche Bank. Aucune donnée n'est prévue ce jour aux Etats-Unis, mais la matinée verra la publication des balances commerciales de la France et de l'Allemagne pour le mois de juillet, puis des données détaillées du PIB de la zone euro au titre du deuxième trimestre. Dans l'actualité des valeurs, Sanofi annonce de nouveaux résultats positifs relatifs à un essai de prolongation de phase III en ouvert de Dupixent chez des adultes et adolescents souffrant d'asthme modéré à sévère, résultats qui seront présentés à un congrès international. Neoen indique avoir remporté, dans le cadre d'un appel d'offres en énergies renouvelables du Territoire de la capitale australienne (ACT), un contrat de 14 ans pour les 100 premiers MW d'énergie éolienne issus de son projet Goyder Renewables Zone. Innate Pharma publie une perte nette de 10,3 millions d'euros pour le premier semestre 2020, contre un bénéfice de 13,2 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel passé de +9,5 à -8,3 millions d'une année sur l'autre.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.41%