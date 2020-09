Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : biais négatif dans l'attente de la Fed Cercle Finance • 16/09/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Après avoir terminé mardi sur un gain de plus de 0,3% à 5067,9 points, le CAC40 pourrait commencer la séance sur un repli symétrique vers 5050 points, dans l'attente de l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), ce soir. En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, les opérateurs prendront connaissance ce matin de l'inflation au Royaume Uni et de la balance commerciale de la zone euro, puis cet après-midi, des ventes de détail aux Etats-Unis. 'Même si la situation économique se dégrade, les ménages profitent encore d'une épargne accumulée durant le confinement mais l'effet 'chèque du Trésor' va s'atténuer, notamment sur les ventes des hard discounters', notait à ce sujet Aurel BGC en début de semaine. 'Le poids des achats sur internet dans les ventes totales sera aussi regardé avec attention alors que la défiance vis-à-vis des valeurs technologiques s'est prolongée la semaine dernière', poursuivait-il. Sur le front des valeurs, Suez annonce un protocole d'accord avec PreZero visant à explorer l'opportunité de partenariats stratégiques pour promouvoir des solutions innovantes de gestion des déchets et accélérer le développement de l'économie circulaire en Europe. Scor fait part de la décision de Fitch de confirmer sa note de solidité financière à 'AA-', ainsi que sa note de crédit émetteur à 'A+', et d'affirmer les notes des filiales opérationnelles du groupe, notations qui ont une perspective stable. Tessi publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 55% à 4,6 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en recul de 24,4% à 17,1 millions (-34,4% à périmètre comparable proforma).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%