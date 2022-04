Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: biais négatif avec les inquiétudes sur le gaz information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 08:33









(CercleFinance.com) - Dans l'attente de nombreuses statistiques en ce premier jour d'avril, les futures sur le CAC40 présagent une ouverture sur un repli de l'ordre de 0,1% vers 6650 points, sur fond d'inquiétudes ravivées au sujet des conséquences économiques du conflit ukrainien.



'Vladimir Poutine a publié un décret selon lequel certains pays -notamment ceux de l'Union européenne- doivent maintenant payer leur gaz en roubles, faute de quoi la Russie arrêterait son approvisionnement', rappelle-t-on chez Liberum.



Sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs prendront connaissance dans la matinée des indices PMI manufacturiers en Europe, puis de l'estimation rapide de l'inflation dans la zone euro pour le mois de mars.



Cet après-midi, les regards se tourneront vers les Etats-Unis, où seront dévoilés le rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, puis les indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier au titre du mois écoulé.



Pour l'heure, Sodexo publie un BPA multiplié par dix au titre de son premier semestre 2022 (clos fin février), à 2,30 euros, mais estime que sa croissance interne du chiffre d'affaires sur l'exercice devrait se situer autour du bas de sa fourchette de +15% à +18%.



Bolloré annonce avoir signé le contrat prévoyant la cession au groupe MSC de Bolloré Africa Logistics regroupant l'ensemble de ses activités de transport et logistique en Afrique, sur la base d'une valeur d'entreprise, nette des intérêts minoritaires, de 5,7 milliards d'euros.



Sanofi annonce l'approbation par l'AMF du prospectus d'admission en bourse préparé par Euroapi dans le cadre du projet de cotation de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, cotation dont le démarrage est prévu le 6 mai.





