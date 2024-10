Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: biais légèrement positif pour le début de séance information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris pourrait commencer la séance en rebond timide, au vu de futures sur le CAC40 en hausse d'environ 10 points vers 7535, au lendemain d'un recul d'un peu plus de 0,7% de l'indice parisien dans un contexte globalement préoccupant.



'Alors qu'il évoluait encore dans la zone des 7800 points il y quelques jours seulement, le CAC40 fait désormais des incursions sous 7500 points, mis sous pression par trois facteurs', constatait mardi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Ce dernier pointait en effet le stress géopolitique avec l'escalade des tensions au Proche-Orient, l'évolution de la situation politique et des enjeux budgétaires en France, et enfin les anticipations repoussées de baisse de taux aux Etats-Unis.



'Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, il y a aussi probablement un peu de couverture qui s'opère avant la saison des résultats d'entreprises qui va débuter dans quelques jours. Mais aussi un peu de couverture avant l'élection américaine dans un mois', jugeait-il en outre.



En attendant le véritable coup d'envoi à la saison des résultats, qui sera donné vendredi par JP Morgan Chase, les opérateurs devraient se montrer attentifs, ce soir, au compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC) du mois dernier.



'Il n'y a pas de débat sur la direction de la politique (assouplissement), mais sur la vitesse de l'ajustement', précisait en début de semaine Oddo BHF, estimant que les minutes du dernier FOMC 'donneront peut-être des éclaircissements sur ce point'.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Kering fait part de la nomination de Stefano Cantino en tant que directeur général de Gucci, rattaché à Francesca Bellettini, directrice générale adjointe du groupe en charge du développement des maisons.



Sanofi indique que de nouvelles données sur son Beyfortus, confirmant son efficacité en situation réelle contre les infections dues au VRS chez le nourrisson, seront présentées à l'IDWeek 2024, qui se tiendra à Los Angeles du 16 au 19 octobre.



Thales annonce que son conseil d'administration a décidé de verser début décembre un acompte sur dividende de 0,85 euro par action, ainsi que d'annuler 4.268.227 actions propres détenues au nominatif, représentant 2,03% de son capital.





