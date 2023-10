Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: biais légèrement positif dans le sillage de New York information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une clôture stable à 6997 points, la Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse ce jeudi, au vu de futures sur le CAC40 en progression de l'ordre de 0,2%, dans le sillage d'un net rebond à Wall Street la veille au soir.



Les indices actions américains ont en effet signé des gains sensibles, après l'annonce de maigres créations d'emplois privés aux Etats-Unis selon le cabinet ADP, ainsi que d'indices PMI et ISM américains orientés à la baisse pour le mois de septembre.



'Pour les marchés, la faiblesse des données a conduit les investisseurs à réduire la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année, qui est passée de 52% auparavant à 42% à la clôture hier', pointe Deutsche Bank ce matin.



Sur le front des statistiques du jour, seront dévoilées la production industrielle française et la balance commerciale allemande pour le mois d'août ce matin, puis la balance commerciale et les inscriptions au chômage aux Etats-Unis en début d'après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, TotalEnergies indique avoir finalisé la cession à ConocoPhillips de sa participation de 50% dans l'actif de sables bitumineux de Surmont et avoir signé un accord pour céder ses autres actifs amont canadiens à Suncor.



Scor annonce l'acquisition de neuf millions de ses propres actions, représentant 5,01% de son capital, par exercice partiel de l'option d'achat consentie par Covéa, et leur cession ultérieure à BNP Paribas Cardif, dans le cadre d'une transaction hors marché.



Atos indique qu'un consortium composé de sa ligne d'activités Eviden et de ParTec a conclu un contrat avec EuroHPC JU pour fournir le tout premier supercalculateur Exascale en Europe, projet d'une enveloppe budgétaire globale d'environ 500 millions d'euros.