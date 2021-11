Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : biais légèrement positif avant l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris pourrait commencer en relative stabilité, au vu de futures sur le CAC40 en hausse de 0,1% environ vers 7050 points, une séance dont le point d'orgue devrait être la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois d'octobre. Selon Jefferies, le Département du Travail devrait annoncer en début d'après-midi une accélération de la hausse des prix à la consommation, à +0,6% (+0,4% en données coeur) par rapport à septembre, et à +5,8% (+4,4% en données coeur) en rythme annuel. Mardi matin, Deutsche Bank notait toutefois que pour la majorité des économistes (qui continue d'influencer les investisseurs), 'les pressions inflationnistes s'avéreront transitoires et nous verrons les pressions sur les prix diminuer au cours de l'année prochaine'. Les opérateurs doivent aussi prendre connaissance de l'inflation allemande pour octobre dans la matinée, puis des inscriptions aux allocations chômage et des stocks des grossistes pour septembre aux Etats-Unis dans l'après-midi. Dans l'actualité des valeurs, Crédit Agricole publie au titre du troisième trimestre 2021 un résultat net part du groupe en hausse de 43,5% à 1,4 milliard d'euros, aidé par une baisse du coût du risque et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en croissance de 6,2%. Alstom publie pour son premier semestre 2021-22 un résultat net ajusté de 172 millions d'euros, contre 168 millions un an auparavant, et une marge d'exploitation ajustée de 4,5%, en baisse de trois points en comparaison annuelle. Arkema relève ses objectifs pour 2021, visant désormais une croissance d'au moins 40% de l'EBITDA des matériaux de spécialités par rapport à 2020 en organique, conduisant à une nouvelle prévision d'EBITDA pour le groupe d'environ 1,6 milliard d'euros.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.05%