Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: biais légèrement positif à la suite de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 08:32









(CercleFinance.com) - Après avoir limité ses pertes à moins de 0,3% à 7247 points jeudi, le CAC40 pourrait commencer cette dernière séance de la semaine en hausse timide, encouragé par la vigueur affichée par les indices actions américains (+2,3% sur le S&P500) en clôture la veille.



'Les marchés financiers ont généralement effacé environ la moitié des mouvements importants de la fin de la semaine dernière et du début de celle-ci, aidés par les données sur les demandes d'allocations chômage', souligne Capital Economics.



Pour rappel, le Département du Travail a enregistré 233.000 nouvelles inscriptions aux allocations la semaine dernière, un chiffre en baisse de 17.000 par rapport à la semaine précédente, apaisant ainsi les craintes d'une récession économique aux États-Unis.



'Les fondamentaux restent toutefois faibles, les mouvements n'ayant pas suffi à corriger la forte valorisation des actions et du crédit', prévient cependant SwissLife Asset Managers, qui s'attend donc à une volatilité persistante sur les marchés financiers.



Au chapitre des statistiques du jour, le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT a reculé de 0,2 point au deuxième trimestre 2024, à 7,3% de la population active, soit un nombre de chômeurs en diminution de 40.000 à 2,3 millions.



Néanmoins, parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,9 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage car ne recherchant pas d'emploi, un nombre en augmentation de 39.000 et représentant 4,6% des 15-64 ans (+0,1 point).



Autre donnée parue ce matin, Destatis a confirmé en seconde lecture son estimation préliminaire pour l'inflation en Allemagne en juillet, à savoir +2,3% en variation annuelle, un taux en augmentation de 0,1 point par rapport au mois précédent.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.