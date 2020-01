Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : biais légèrement négatif pour le début de séance Cercle Finance • 29/01/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un rebond du CAC40 de près de 1,1% à 5925,8 points, les futures sur l'indice phare de Paris présagent un repli de l'ordre 0,1% à l'ouverture, dans l'attente de la conclusion ce soir de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Nous n'attendons aucune annonce lors de la prochaine réunion du FOMC. Après trois baisses de taux en 2019, la stabilisation de l'économie américaine à un niveau proche de son potentiel justifie une prolongation de la pause', estime Franck Dixmier, chez AllianzGI. 'Les investisseurs attendent toutefois des éclaircissements sur les mesures d'achats mensuels de Tbills, présentés comme 'techniques', mais qui influent fortement sur les marchés actions et dont la régularité pose désormais question', précise-t-il cependant. En attendant ce rendez-vous, l'attention restera concentrée sur la saison des résultats, la mi-séance devant voir les publications de poids-lourds comme Boeing, AT&T, McDonalds, après celle d'Apple la veille au soir. Dans l'actualité des valeurs parisiennes, LVMH a dévoilé mardi soir un résultat net part du groupe de 7,2 milliards d'euros au titre de 2019, en hausse de 13%, pour des ventes de 53,7 milliards, en croissance de 15%. Pierre & Vacances-Center Parcs annonce son nouveau plan stratégique à l'horizon 2024, Change Up, qui vise notamment une marge opérationnelle courante des business lines touristiques de 5% en 2022 et de 9% en 2024. L'équipementier aéronautique Latécoère affiche un chiffre d'affaires en croissance de 8,2% en données publiées à 713,1 millions d'euros au titre de l'année 2019, soit une hausse de 7% à taux de change constants. Enfin, SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) affiche pour 2019 un chiffre d'affaires de 1.131,9 millions d'euros, en progression de 11,3% en données publiées et en hausse de 8,7% à taux de change et périmètre constants.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.33%