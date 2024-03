Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: biais légèrement négatif avant l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris pourrait un peu reprendre son souffle à l'ouverture, au vu de futures sur le CAC40 en repli de l'ordre de 0,3%, après une semaine qui a vu l'indice s'adjuger 1,3% à 8028 points et afficher ainsi 6,5% de gains cumulés depuis le début de l'année.



'On a coutume de dire en bourse que les arbres ne montent pas au ciel. Mais ces dernières années et ces dernières semaines ont montré que c'est pourtant parfois le cas', constate Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.



'Les solides résultats d'entreprises, les rachats d'actions et la résilience économique américaine sont trois des facteurs principaux expliquant la tendance de fond haussière en bourse', poursuit le professionnel des marchés.



'Même si une correction est inévitable cette année, la tendance de fond reste haussière pour la bourse', juge-t-il, pointant la perspective de futures baisses de taux par les banques centrales, probablement en juin prochain, comme autre élément de soutien.



Aucune donnée n'est prévue en Europe ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne et en France pour février, ainsi que la production industrielle dans la zone euro et au Royaume-Uni pour janvier.



La semaine s'annonce toutefois surtout chargée aux Etats-Unis sur le plan des statistiques, avec en particulier les différents chiffres de l'inflation, ainsi que les ventes de détail et la production industrielle au titre du mois dernier.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi fait part de nouveaux résultats positifs de phase II relatifs à l'amlitelimab, qui confortent son potentiel de meilleur médicament de sa catégorie en termes de maintien de la réponse dans le traitement de la dermatite atopique.



Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'environ 92% d'ICG Group, un prestataire allemand de services clés en main de premier plan dans les infrastructures télécoms (pour le réseau de la fibre et les télécommunications mobile 5G).





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.35%