Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: biais légèrement négatif avant l'inflation information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 08:28









(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40, en repli de 10 points vers 7430, présagent un démarrage en léger retrait pour une séance qui s'annonce particulièrement chargée, entre données sur l'inflation et avalanche de publications de résultats d'entreprises.



La journée verra en effet paraitre les estimations rapides de l'inflation pour le mois qui s'achève, d'abord en France en tout début de séance, puis -et surtout- dans la zone euro dans le courant de la matinée.



'En raison d'une base de comparaison faible, le taux d'inflation va se redresser. Il était tombé à 1,7% sur un an en septembre et pourrait revenir vers 2%. De son côté, l'inflation sous-jacente devrait continuer de s'éroder', estime Oddo BHF pour la zone euro.



Toujours à propos d'inflation, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'indice des prix PCE aux Etats-Unis, une mesure surveillée de près par la Fed, qui sera dévoilé en milieu de séance, en marge des revenus et dépenses des ménages pour septembre.



Outre ces indicateurs, cette séance de jeudi est une nouvelle fois placée sous le signe des publications d'entreprises, comme celle de la Société Générale qui a vu son résultat net part du groupe multiplié par 4,6 au troisième trimestre.



Parmi les autres poids-lourds de la cote ayant dévoilé leurs performances trimestrielles depuis hier soir, figurent notamment TotalEnergies, BNP Paribas, Airbus, AXA, STMicro, ou encore TF1, Ubisoft, Imerys et Spie.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.