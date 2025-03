CAC40 : bascule sous les 7.800, W-Street perd pied, VIX +14% information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède plus de 1,8% vers 7.770Pts alors que Wall Street rouvre en net repli (-1,4% pour le S&P500, -2,4% pour le Nasdaq) autour des 7815 points.

Le CAC40 qui a perdu ce matin plus de 2% (vers 7.755) est pénalisée par CapGemini (-5,1%), Teleperformance (-4.4%), Saint Gobain, (-4,3%) , Kering (-4% vers 109,5E, nouveau plancher historique).



Les inquiétudes liées aux questions commerciales continuant de peser sur la tendance à l'orée d'une semaine qui s'annonce volatile.

La semaine avait très mal commencé ce matin à Tokyo avec -4% sur le Nikkei (plus lourde chute de l'année), -4,4% à Taïwan et -3,8% en Corée du Sud.



L'Europe s'en tire en réalité plutôt bien avec -1,7% sur l'Euro-Stoxx50 (5.240).



La nervosité fait son grand retour avec +14% sur le 'VIX' (24,6) alors que Donald Trump a prévu de dévoiler mercredi toute une série de nouveaux droits de douane dits 'réciproques', dans ce qu'il présente comme un ' Jour de Libération ' pour les Etats-Unis.



Si ces annonces sont considérées par les observateurs comme un moyen de faire pression sur les principaux partenaires commerciaux du pays, les investisseurs redoutent qu'elles entraînent des mesure de rétorsion de la part du Canada, du Mexique de la Chine ou encore de l'Union européenne.



Ce week-end, le locataire de la Maison Blanche a affiché sa fermeté sur le sujet en déclarant au cours d'une interview à NBC qu'il 'se fichait complètement' de l'augmentation possible aux Etats-Unis du prix des voitures suite à sa décision d'imposer de droits de douane de 25% sur les véhicules importés.



'L'incertitude de la politique économique américaine sous l'administration Trump a atteint des niveaux comparables à ceux observés pendant la pandémie', préviennent les équipes de de J.Safra Sarasin.



'Notre modèle montre qu'un choc exogène important d'incertitude politique pourrait réduire le PIB de près de 1% après un an', indique la banque privée suisse.

Ces éléments suffisent à laisser penser que les fluctuations erratiques des dernières semaines risquent bien de se répéter.



La semaine s'annonce par ailleurs chargée sur le plan économique avec en point d'orgue les chiffres de l'emploi de mars, qui seront peut-être déterminants pour l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



En Europe, les intervenants ont pris connaissance aujourd'hui de la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de mars: bonne surprise, l'indice ressort à +2,5% contre +2,7% en février (2,6% attendu).

Ils découvriront les indices PMI définitifs dans le secteur de l'industrie manufacturière demain puis dans le secteur tertiaire jeudi.



Dans ce contexte, l'or joue a plein son rôle d'actif refuge et grimpe au-delà des 3.100$/Oz pour inscrire un nouveau zénith à 3.125$ l'once.



Les bons du Trésor bénéficient également d'une rotation en faveur du 'risk off' et les T-Bonds effacent -6Pts vers 4,1950%.

Nos OAT se détendent de -2Pts vers 3,416%, les Bunds font mieux avec -3,2Pts vers 2,692% (soit un 'spread' qui s'écarte à +72,5Pts).

Peu de volatilité sur les changes (contraste avec Wall Street et les T-Bonds) avec un Euro qui s'effrite de -0,15% vers 1,0810$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi indique que la FDA a approuvé le Qfitlia pour le traitement prophylactique ou la réduction des épisodes hémorragiques, chez les adultes et enfants de 12 ans ou plus atteints d'une hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs anti-facteurs VIII ou IX.



Airbus fait savoir que BOC Aviation, l'un des leaders mondiaux de la location d'avions, lui a passé une commande ferme de 70 appareils supplémentaires de la famille A320neo.



Legrand a annoncé lundi la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement afin de racheter un maximum de 475.000 titres, soit l'équivalent de près de 0,2% de son capital.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.