CAC40 : bascule sous les 4.900, LVMH pèse avec -4,6%

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'alourdit de -0,8% dans le sillage de LVMH (qui pèse avec ses -4,6%) et repasse sous les 4.900, l'Euro-Stoxx50 lâche -0,4% et Wall Street est anticipé à -0,35% environ. 'L'indice se rapproche du support des 4.851 points et pourrait susciter une réaction haussière du CAC 40 en direction des 5.000 points', commentent les équipes de Kiplink. La Fed publiera son communiqué demain soir, au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) et son président, Jerome Powell, s'exprimera dans la foulée lors d'une conférence de presse. 'La réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine devrait se conclure, sans surprise, par un statu quo', pronostiquent les équipes parisiennes d'Aurel BGC. Mais attention, le repli du Dollar prend de telles proportions (vers 1,1700/E) que le patron de la FED pourrait adopter un ton moins accommodant afin de lui permettre de remonter un peu. Du côté des statistiques du jour, seule la confiance des consommateurs du Conference Board sera annoncée ce mardi en cours d'après midi. Dans l'actualité des valeurs, Christian Dior publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en chute de 85% à 202 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en recul de 68% à 1.669 millions, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 9%. Le géant du luxe, maison-mère de LVMH, a réalisé des ventes de 18,4 milliards d'euros, en recul de 27% (-28% à périmètre et devises comparables), la crise sanitaire ayant entraîné l'arrêt des voyages internationaux et la fermeture de boutiques et de sites. Rexel annonce un résultat net récurrent en baisse de 50,7% à 82,5 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, et un EBITA ajusté en baisse de 36,6% à 199,3 millions, soit une marge diminuée de 136 points de base à 3,3% du chiffre d'affaires. Le distributeur de matériel électrique a vu ses ventes baisser de 11,1% à 6.045,6 millions d'euros. En données comparables et à nombre de jours constant, elles ont reculé de 10,6%, avec un effet défavorable de 0,5% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre. Peugeot (+3%) fait part d'un résultat net part du groupe de 595 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, en baisse de 1.237 millions en comparaison annuelle, et d'une marge opérationnelle courante de 2,1%, en baisse de 6,6 points. Le chiffre d'affaires s'est contracté de 34,5% à 25.120 millions d'euros, dont un CA de la division automobile en baisse de 35,5% à 19.595 millions, en raison de l'effet défavorable des volumes et du mix pays (-40,5%) dans le contexte de la crise sanitaire. Enfin, le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du premier trimestre de son exercice fiscal 2020/2021 (période du 1er avril au 30 juin 2020) se traduira dans le résultat net du deuxième trimestre 2020 de Renault par une contribution négative estimée à -1 244 millions d'euros après retraitements IFRS (-305 millions d'euros).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.33%