CAC40 : bascule sous 5500 avec secteur bancaire +aéronautique

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La Bourse de Paris amplifie sa baisse -un scénario assez inhabituel pour un lundi- et l'indice CAC 40 affiche désormais -1,3 à -1,4%, s'enfonçant sous le seuil des 5.500 points, jusqu'à tutoyer 5.480. Il se trouve que le CAC40 affichait un score annuel de zéro vendredi, c'est donc la variation du jour qui définit la performance de l'année 2021. Après un solide début d'année, les places boursières mondiales ont perdu du terrain ces deux dernières semaines, la progression des nouveaux cas de contamination au Covid éclipsant les progrès effectués au niveau des campagnes de vaccination. Le Nasdaq et le Russell-2000 font exception avec de nouveaux records absolus inscrits vendredi soir (ils affichent des performances annuelles respectives de +5 et +10,5%). La perspective d'une déferlante de 'trimestriels' cette semaine avec des niveaux d'attentes très élevés rend les opérateurs un peu prudents : Johnson & Johnson donnera demain le coup d'envoi d'une semaine qui s'annonce marquée par de nombreuses publications, dont celles de GE, 3M, Boeing ou McDonald's (les résultats d'Amazon et Apple sont attendus mercredi). 'Mais avec l'arrivée du président Biden et les promesses significatives de soutien budgétaire et l'excellente forme de l'économie chinoise, il y a de bonnes raisons de se montrer optimistes sur les perspectives de moyen terme, même si un début de retracement pourrait se manifester à très court terme', expliquent les équipes de Danske Bank. La semaine s'annonce tout aussi riche en publications de résultats sur le Vieux Continent, où des poids lourds de la trempe de Philips, SAP ou Ericsson dévoileront leurs résultats dans les prochains jours. L'agenda économique sera par ailleurs animé, avec notamment la première estimation du PIB de quatrième trimestre aux Etats-Unis, qui devrait avoir progressé de 4% environ sur les trois derniers mois de l'année. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, seul indicateur économique d'importance prévu aujourd'hui est ressorti à 90,1 contre 92,2 pour le mois précédent (révisé d'une première estimation de 92,1). A Paris, les valeurs bancaires (-3,5% en moyenne) et les titres du secteur aéronautique qui reculent de -3% tirent le CAC40 vers le bas. EDF plonge de -13 à -15% sur le probable retard de la mise en oeuvre de son plan de transformation. Suez annonce pour le second semestre 2020 une résistance du chiffre d'affaires meilleure qu'attendue, avec une variation organique d'environ -1% contre un objectif de -4% à -2%. Il a réalisé un EBIT d'environ 670 à 680 millions d'euros, contre un objectif compris entre 600 et 650 millions, ainsi qu'un EBITDA d'environ 1600 millions. Vivendi annonce porter sa participation dans PRISA à 9,9% après avoir acquis, le 22 janvier, 7,6% du capital de ce géant hispanophone des médias et de l'éducation, qui possède El Pais, Santillana, Cadena SER, Radio Caracol, AS ou encore Los 40 Principales. Dassault Aviation doit signer aujourd'hui un contrat avec la Grèce pour l'achat de 18 rafale. Le gouvernement français et la direction du groupe va se rendre à Athènes pour la signature de ce contrat d'un montant d'environ 2,5 MdsE. La commande grecque porte sur 6 avions neufs et 12 avions d'occasions.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.38%