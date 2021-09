Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : autour des 6675, poursuit sa trajectoire ascendante information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - Après une hausse de 1% la semaine dernière, la Bourse de Paris poursuit sa trajectoire ascendante avec un gain de 0,6% autour des 6675 points. Le dossier Evergrande -du nom de ce géant surendetté de l'immobilier chinois- devrait rester au coeur de l'actualité tant que la situation financière du groupe n'aura pas été éclaircie. 'Le groupe n'a fait aucune annonce sur le versement attendu des 84 millions de dollars d'intérêt d'obligations, laissant les investisseurs dans le flou et la peur d'un défaut', commente-t-on chez Kiplink. Par conséquent, la tendance des marchés boursiers devrait évoluer en même temps que les derniers développements de l'affaire. 'Le gouvernement central chinois pourrait bien décider de laisser tomber Evergrande, mais nous pensons qu'il tentera probablement de circonscrire ses effets sur le secteur financier du pays afin d'éviter une crise plus profonde', estiment les équipes de Danske Bank. Si une faillite d'Evergrande ne pouvait être évitée, beaucoup d'actifs devraient baisser à court terme en raison de craintes d'un effet contagion. En France, les valeurs du luxe comme Hermès, Kering, L'Oréal ou LVMH, particulièrement exposées au marché chinois, sont d'ailleurs toutes dans le rouge ce matin. Toutefois, des signaux plus prudents pourraient émaner des banques centrales, sachant que plusieurs responsables de la Fed et de la BCE doivent s'exprimer cette semaine. L'incertitude liée aux résultats des élections allemandes pourrait aussi entretenir la volatilité des indices. Le scrutin allemand marque un tournant décisif pour le pays et la zone euro dans son ensemble, avec des conséquences stratégiques pour le bloc monétaire européen. Enfin, une longue série de statistiques économiques importantes sont attendues cette semaine, notamment sur le front de l'inflation en Europe. Du côté des valeurs tricolores, TotalEnergies et Safran indiquent avoir signé un partenariat stratégique pour développer des solutions techniques et commerciales pour accélérer la réduction des émissions de CO2 du secteur aérien. Publicis Groupe annonce la mise en place d'un programme portant sur l'achat de 2,5 millions d'actions, soit environ 1% de son capital social au 31 août, programme pour lequel il a confié un mandat à un prestataire de services d'investissement. Eurofins a annoncé lundi que Transplant Genomics, sa filiale spécialisée dans le diagnostic des rejets de greffe, avait lancé un nouveau panel de biomarqueurs combinés destiné à fournir de premières indications de rejet chez les receveurs de transplantation rénale. Enfin, L'action Biocorp surperforme le marché lundi matin à la Bourse de Paris, après avoir annoncé un accord avec le numéro un mondial du traitement du diabète, le danois Novo Nordisk.

