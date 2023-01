CAC40: au seuil des 7100pts, Wall Street plus hésitante information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 17:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,74%, à 7095 points, s'arrogeant ainsi près de 10% depuis le début de l'année. Le CAC profite notamment de la performance de STMicro (+8,2%) après l'annonce d'un résultat net 2022 presque doublé par rapport à 2021 (voir plus bas).



Les performances sont plus disparates outre-Atlantique où puisque le Dow Jones recule de 0,2%, tandis que le S&P500 est stable et que le Nasdaq grappille 0,4%, bien aidé par Tesla (+9%).



Sur le front des statistiques, la 1ère estimation de la croissance US au quatrième trimestre s'élève à 2,9%, conforme au consensus qui visait entre 2,6% à 3,2% (le PIB avait grimpé de +3,2% au 3ème trimestre).



Les ventes de logements neufs ont rebondi de +2,3% au mois de décembre 2022, pour atteindre un volume annualisé et corrigé de variations saisonnières de 616.000, selon le Département du Commerce.



Le mois précédent, les ventes avaient augmenté de 0,7% (chiffre révisé par rapport aux +5,8% de l'estimation initiale).



A 461.000, le stock de logements neufs prêt à la vente représentait à fin décembre une offre de neuf mois au rythme d'écoulement actuel.



Toujours d'après le Département du Commerce, les commandes de biens durables ont bondi de 5,6% le mois dernier aux Etats-Unis, après un repli de 1,7% au mois de novembre (contre +2,5% anticipé).



Les commandes de biens d'équipement civils hors aéronautique, un étalon très suivi des projets d'investissement des entreprises, ont toutefois reculé de 0,1% en décembre.



Les commandes d'équipements de transport ont en revanche fortement progressé (+16,7%) en décembre pour signer leur quatrième hausse au cours des cinq derniers mois.



Enfin, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont encore reculé de 6000 lors de la semaine du 16 janvier, s'établissant à 186 000 contre 192 000 (chiffre révisé par rapport à 190 000) la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Les marché obligataires qui étaient stables ce matin se retendent légèrement : les T-Bonds affichent +3Pts à 3,496%.

La dégradation est plus nette sur nos OAT (+6Pts 2,665%) et les Bunds (+5Pts 2,2080%).



Avec le PIB US robuste, le baril de pétrole 'WTI' reprend 1,4% à 81,45$, idem pour le 'Brent' à 87,5$.



La saison des résultats, jusqu'ici décevante, devrait également continuer d'orienter la tendance, les investisseurs prenant conscience de l'impact du ralentissement économique mondial sur les comptes des entreprises.



Dans l'actualité des sociétés, STMicroelectronics a donc publié un résultat net presque doublé par rapport à 2021, pour s'établir à 3,96 milliards de dollars, et une marge d'exploitation en hausse, passant de 19% à 27,5% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires du fabricant franco-italien de semi-conducteurs a augmenté de 26,4% à 16,13 milliards de dollars.



Getlink dévoile un chiffre d'affaires de près de 1,61 milliard d'euros en 2022, soit une hausse de 107% à taux de change constant par rapport à 2021, 'définissant un nouveau plus haut historique depuis la création du groupe'.



SES-imagotag affiche pour l'année 2022, un chiffre d'affaires en progression de 46,4% à 619,1 millions d'euros, niveau de ventes annuelles le plus élevé dans l'histoire du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles pour la distribution.



Reworld Media annonce la signature d'un accord de licence par sa filiale italienne avec Heart Media Group en vue du lancement de sa marque Grazia, récemment acquise par le groupe à l'international, à Singapour et en Malaisie.



Enfin, Leonardo et Safran Helicopter Engines annoncent aujourd'hui un partenariat pour améliorer les capacités et la compétitivité de l'hélicoptère monomoteur de nouvelle génération AW09. Ainsi, le moteur Arriel 2K de 1000 shp équipera en série le nouvel hélicoptère léger de Leonardo.