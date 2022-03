CAC40: au plus haut depuis 1 mois, comme les taux et pétrole information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 14:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris a gagné jusqu'à +2% vers 14H -à l'issue de 5 heures de hausse funiculaire, dans des volumes inexistants (1MdE pour 2% de gain en 5 heures, c'est 'bluffant') et testé un plus haut à 6.684Pts dans le sillage des valeurs bancaires, Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas gagnant entre 3,5% et 4% (pour 'Soc Gen').

Le CAC40 est revenu à ses niveaux d'avant guerre, et aussi à ses niveaux d'avant 'flambée des taux' puis le 24 février dernier, l'OAT affichait seulement 0,65% (contre 1% aujourd'hui, soit +35Pts de base) et les T-Bonds 1,82% le 28 février contre 2,52% ce lundi (+70Pts de base).

On peut y ajouter le prix du pétrole en hausse de +1,5% qui revient flirter avec les 120$... et toutes les pires conditions se trouvent à peu près réunies: de quoi justifier 2% de baisse (chacun y verrait un scénario cohérent, surtout après +16% repris) et non pas de hausse.



Ce week-end, un membre de l'État major de l'armée russe a indiqué que ses troupes allaient désormais se concentrer sur la 'libération' du Donbass, cette région séparatiste située à l'est de l'Ukraine.



Cette déclaration pourrait laisser entrevoir une issue à la crise en contrepartie d'un changement de statut du Donbass. Les négociations entre Kiev et Moscou doivent d'ailleurs reprendre aujourd'hui.



Sur le plan économique, aucune donnée n'est attendue ce lundi. La semaine s'annonce toutefois chargée en statistiques avec les parutions, en Europe, des indices ESI de la Commission européenne, des indices PMI manufacturiers, de l'inflation, du taux de chômage de la zone euro, ou encore de la croissance du PIB britannique.



Aux Etats-Unis, sont attendus notamment l'enquête ADP sur l'emploi privé mercredi, la dernière estimation de la croissance économique, les revenus et dépenses des ménages, l'indice ISM manufacturier et le rapport sur l'emploi du Département du Travail ('NFP') vendredi.



'Avec le marché de taux figurant au coeur des préoccupations, l'attention devrait se porter plus particulièrement cette semaine sur l'emploi américain, mais l'inflation européenne pourrait aussi être surveillée de très près', prévient Deutsche Bank.



Concernant les publications de résultats attendues, figurent au calendrier celles de la chaine de vêtements scandinave H&M, du groupe de services français Sodexo, ainsi que de la chaine de pharmacies américaine Walgreens Boots Alliance.



Pour l'heure, Sanofi a fait part de données de phase III de dernière minute présentées au Congrès 2022 de l'AAD montrant que son Dupixent (dupilumab) améliore significativement les signes et symptômes du prurigo nodulaire. Le laboratoire a aussi annoncé que le ministère japonais de la santé avait accordé une autorisation de mise sur le marché à Xenpozyme pour le traitement des adultes et enfants présentant un déficit en sphingomyélinase acide sans manifestations neurologiques.



Réagissant au rapport de l'IGAS et l'IGF, Orpea (+4%, en tête du SBF-120) a déclaré s'engager déjà sur une série d'actions correctrices, tout en soulignant que ce rapport 'permet de conclure qu'il n'y a pas de 'système' organisé qui aboutirait à une maltraitance généralisée'.



De son côté, Korian annonce le lancement de KORUS 2022, son premier plan d'actionnariat salarié au profit de l'ensemble de ses collaborateurs en France et dans d'autres pays européens.



Enfin, Savencia indique que son conseil d'administration a choisi Olivier Delamea pour succéder comme directeur général à Jean-Paul Torris, qui a décidé de quitter ses fonctions opérationnelles, qu'il exerçait depuis 2016, pour prendre sa retraite.