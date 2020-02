Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : au + haut 2020 et meilleur niveau depuis mi-mai 2007 Cercle Finance • 17/02/2020 à 19:02









(CercleFinance.com) - Avec +0,32% (à 3.853,3), l'Euro-Stoxx50 est parvenu à égaler son zénith annuel de clôture et son record de 12 ans et demi (depuis mi-mai 2007) en intraday (à 3.854,30 contre 3.854,43 le 12 février)... mais le contrat février pourrait inscrire un nouveau 'plus haut' avant l'ouverture dès ce mardi si les places asiatiques demeurent orientées à la hausse. Sinon, gare au 'double-sommet en pince' à 3.854, ou au pullback sous 3.900.

Valeurs associées ESTX50 EUR P DJ STOXX +0.32%