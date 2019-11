Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : au firmament, une séance des '3 sorcières' de rêve Cercle Finance • 15/11/2019 à 18:33









(CercleFinance.com) - Nouvelle phase de mouvement perpétuel à la hausse avec un nouveau record absolu à 5.939Pts (+0,65%) qui conclut en beauté une 6ème semaine de hausse et porte le gain annuel à +25,5%. La poussée algorithmique du début de la matinée fut un cas d'école et elle a permis au CAC40 d'inscrire au bout de 90 minutes un nouveau record de 5.947... avant de rechuter comme un plomb à partir de 11H, jusque vers 5.908Pts. Mais avec la pluie de records inscrits par Wall Street (autre exemple de mouvement perpétuel haussier), les acheteurs se sont imposés en fin de séance. Le CAC40 'GR' a inscrit un nouveau plus haut absolu vers 16.138Pts et un record absolu de clôture à 16.115 pour un gain annuel tonitruant de +29,5%. Par rapport au 15 novembre 2018, le CAC'GR' affiche un gain de +22% malgré des profits globalement en baisse de -5% depuis cette période. 'Techniquement, et plus que jamais, l'indice CAC 40 s'ouvre à un test des 6.000 points', assurent les équipes de Kiplink Finance. La hausse de la fin de la séance doit tout aux 'flux' car la publication à 14H30 d'une rafale de chiffres US, puis à 15H n'avait même pas provoqué un tressaillement de l'ordre de 0,01%: c'est l'ouverture de Wall Street qui a fait la différence et la hausse de +0,6% des indices US n'a strictement aucun rapport avec les ventes de détail US qui ressortent en hausse de +0,3% au mois d'octobre. C'est un peu mieux que les +0,2% attendus, mais hors ventes automobiles, la progression n'atteint que +0,2% au lieu des +0,4% anticipés. Ces données sont ambiguës, d'autant que l'inflation sous-jacente ressort faible à +1,3% alors que d'autres modes de calcul donnent un 'CPI' à 2%. L'indice d'activité 'Empire State' de la FED de New York recule vers +2,9 contre +5 anticipé, après un score de +4 au mois d'octobre. La production industrielle américaine chute de -0,8% au lieu de -0,5% au mois d'octobre, en parallèle avec le repli de l'indice Empire State de la FED de New York. Des chiffres plutôt décevants mais Wall Street a rouvert sur un 'gap' haussier et battait une rafale de records dès les 1ers échanges : à mi-séance, le Dow Jones gagne 0,6% à 27.950, S&P500 culmine à 3.115, le Nasdaq 8.535 et Nasdaq-100 à 8.300. L'optimisme est alimenté par les derniers propos de Larry Kudlow - le conseiller économique de la Maison Blanche - qui a affirmé qu'un accord avec la Chine était désormais tout proche (comme lors des 36 précédentes 'signature imminente' qui ne se sont jamais matérialisées). Du coté des valeurs, Total annonce le démarrage de la production du projet Iara (block BM-S-11A), bloc situé dans les eaux profondes du bassin présalifère de Santos et comprenant les champs de Sururu, de Berbigão et de Oeste de Atapu. Eurazeo confirme conduire une revue stratégique de ses options concernant sa participation de 29,9% au capital d'Europcar Mobility Group. À l'issue de cette revue, il pourrait envisager la cession de tout ou partie de cette participation. CNP Assurances publie un résultat net part du groupe en hausse de 3,4% à 987 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation en croissance de 5,1% à 2.279 millions, au titre des neuf premiers mois de l'année. Selon le Financial Times (FT), Orange (+1,4%)se prépare à scinder sa division de mâts télécoms, alors que l'opérateur historique français organisera le 4 décembre une journée de rencontre avec les investisseurs. L'action prend plus de 2% ce matin à Paris.

