CAC40: au-delà des 7100 dans sillage W-Street et bon IFO information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 16:00

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris amplifie ses gains, le CAC40 (+1,2%) refranchit la barre des 7.100, mais les volumes sont les grands absents avec seulement 1,5MdsE échangés en l'espace de 7 heures.

Une fois de plus, faute de nouvelles alarmantes (concernant une banque ou un risque de récession), les vendeurs se retirent du jeu et ça monte dans le vide.

Les places européennes engrangent un bon +1,1% en moyenne et les indices US ont rouvert en hausse de +0,7%.

Si la peur a reflué (notamment suite aux déclarations rassurante d'Olaf Scholz sur la Deutsche Bank), les marchés ne sont pour autant pas revenus à l'état d'esprit observé avant la correction des valeurs bancaires.

Mais une autre bonne nouvelle nous est venue d'Allemagne : l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a grimpé de 91,1 points en février à 93,3 points en mars, marquant ainsi sa cinquième hausse consécutive, une évolution principalement attribuable aux attentes des entreprises.



'Cette augmentation suggère que l'Allemagne bénéficie toujours de la baisse des prix de l'énergie et de l'atténuation des problèmes d'approvisionnement et n'a pas encore ressenti pleinement les effets du resserrement des conditions monétaires', réagit Capital Economics.



L'un des éléments à surveiller au cours des prochains jours sera une nouvelle fois l'évolution de l'inflation, qui reste l'une des principales préoccupations des marchés.



Les investisseurs seront à l'affût de nouveaux signes de tensions sur les prix avec la parution, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, qui seront suivis vendredi par ceux des prix à la consommation mesurés par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux Etats-Unis.



Dans l'ensemble, les acteurs de marché se disent que les récentes tensions apparues dans le secteur bancaire vont contribuer à resserrer les conditions financières, de sorte que moins d'actions seront nécessaires de la part des banques centrales.



Les marchés obligataires pâtissent du 'risk-on' sur les actions avec des OAT qui se tendent de +11Pts vers 2,77%, les T-Bonds de +13Pts à 3,503%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Orpea annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce de Nanterre, assortie d'une période d'observation initiale fixée à deux mois, qui pourra être renouvelée de deux mois sans excéder au total quatre mois maximum.



Latécoère publie un résultat net des activités poursuivies de -86,7 millions d'euros pour 2022, contre -110 millions pour l'année précédente, et un EBITDA récurrent de -8,5 millions d'euros, en très nette amélioration de 23,7 millions.



Vinci annonce que sa filiale Seymour Whyte a remporté deux nouveaux projets d'infrastructures de transport routier stratégiques dans l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, projets représentant un montant total d'environ 240 millions d'euros.



Enfin, le Ministère français des Armées indique que la DGA (direction générale de l'armement) a prononcé, le 13 mars, la qualification du standard F4.1 (première brique du standard F4) de l'avion de combat Rafale construit par Dassault Aviation.