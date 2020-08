Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : au-delà des 5.000, l'euphorie complète est de retour Cercle Finance • 24/08/2020 à 17:09









(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Comme prévu, les records absolus pleuvent à Wall Street dès l'ouverture: le S&P500 gagne 1% vers 3.430 (3.427), le Nasdaq +1,2% à 11.450 alors qu'Apple s'envole de +3% vers 515 et affiche plus de 2.200Mds$ de capitalisation. L'euphorie est de retour: comme tous les lundi depuis le 15 mai, on nous refait le coup du traitement ou du vaccin miracle contre le 'Covid'. Nous sommes gâtés ce lundi puisque Donald Trump nous sert les 2 en même temps: un traitement par transfusion de plasma (dont l'efficacité n'est pas attestée) puis un 'candidat vaccin' qui serait disponible -comme le monde est bien fait- la semaine précédent les présidentielles du 3 novembre (un vaccin dont l'efficacité et les effets secondaires à moyen ou long terme sont totalement inconnus). Cela resemble à du pur narratif, à de la manipulation de l'opinion à visée électorale mais les 'marchés' achètent la nouvelle (+2,2% à Paris avec un CAC40 à 5.005Pts et sur l'Euro-Stoxx50 à 3.330), comme ils ont 'acheté' les 10 autres vaccins miracles (mais qui en fait n'existent qu'au stade de tests préliminaires) depuis le 15 mai, ou le Remdesivir dont une dernière étude sur 600 patient ne permet pas d'établir une réelle efficacité sur des malades convalescents. Mais peu importe qu'il ne s'agisse que 'd'effets d'annonce' dépourvus de substance depuis 3 mois, ça marche à tous les coups ! Les indices américaines se sont envolées au cours des derniers mois, mais se sont 10 valeurs 'technos' qui réalisent 100% de la performance (Tesla affiche +400% cette année, à 2.130$), les 'algos' surpondérant systématiquement les mêmes dossiers depuis 5 mois, ce qui alimente une spirale haussière 'panurgique' (mais sans intervention humaine) sans précédent depuis mars 2000. Le Nasdaq affiche un gain de plus de 21% depuis la fin du mois de mai, une remontée spectaculaire alimentée par le soutien monétaire et budgétaire des autorités, mais aussi des résultats de deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Il faudra attendre vendredi pour avoir une séance animée par des données chiffres. On prendra notamment connaissance, en France, du PIB, des prix à la production industrielle, ou encore de la confiance des ménages. Le pétrole, dopé par la fermeture des puits off-shore du Golfe du Mexique (2 cyclones vont le traverser à quelques heures d'intervalle) grimpe de +1,5% vers 45$ à Londres. En attendant, du côté des nouvelles du jour, dans le cadre de son plan de cession d'actifs, Casino annonce la cession additionnelle et définitive de 5% du capital de Mercialys au travers du total return swap (TRS) Mercialys, ramenant sa participation en termes de droits de vote de 25,3% à 20,3%. Avec cette opération le groupe de distribution alimentaire précise qu'il va encaisser 26 millions d'euros de produits de cessions, produits qui seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette brute. XPO Logistics Europe a publié vendredi soir un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2020 de près de 2,91 milliards d'euros, en baisse de 9,2% en comparaison annuelle, baisse principalement due à l'impact de la pandémie de Covid-19.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +2.31%