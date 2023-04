CAC40: au contact des 7500pts sous une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 10:50

(CercleFinance.com) - Après la consolidation du début de semaine, la bourse de Paris gagne ce matin 0,4%, autour des 7500 points, alors qu'une pluie de résultats trimestriels d'entreprises alimente le marché.



Les récentes inquiétudes au sujet de la santé des établissements bancaires ont montré à quel point le redressement opéré depuis le début de l'année restait fragile.



Dans ce contexte, les investisseurs ne manqueront pas de suivre de près, à 14h30, les premiers chiffres très attendus du PIB américain au premier trimestre.



A en croire les prévisions des économistes, la croissance américaine devrait avoir ralenti à +2% en rythme annualisé sur la période janvier-mars, après +2,6% sur les trois derniers mois de 2022.



D'après les analystes de PIMCO, la vigueur de l'activité aux Etats-Unis s'explique par la bonne tenue de la consommation, elle-même due à un temps anormalement chaud et à l'absence de recrudescence de l'épidémie de Covid.



'La dynamique s'est essoufflée vers la fin du trimestre, et la faiblesse du mois de mars devrait peser sur le calcul de la consommation trimestrielle pour le deuxième trimestre 2023, que nous prévoyons actuellement à 0,5% en glissement trimestriel', prévient toutefois Tiffany Wilding, économiste chez le gestionnaire d'actifs.



Sur le marché des changes, l'euro reste en grande forme face au dollar, qui faiblit nettement mais s'épargne la cassure de ses planchers annuels, en évitant le contact des 1,1100 contre la monnaie européenne.



Du côté de l'obligataire, le rendement à dix ans américain évolue autour de 3,46%.



En Europe, le rendement du Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, évolue à 2,42% dans les premiers échanges.



Les cours pétroliers, toujours affectés par la dégradation des perspectives économiques, amorcent eux un rebond peu convaincant, le baril de brut léger américain (WTI) reprenant timidement 0,2% à 74,5 dollars.



Dans l'actualité des sociétés françaises, STMicroelectronics annonce ce matin avoir enregistré un résultat net en croissance de 39,8% en rythme annuel à 1,04 milliard de dollars, soit 1,10 dollar par action, et une marge d'exploitation améliorée de 3,6 points à 28,3%, au titre des trois premiers mois de 2023.



Sanofi publie un BNPA des activités de 2,16 euros au titre des trois premiers mois de 2023, en hausse de 11,3% en brut et de 11,9% à TCC (taux de changes constants) pour un chiffre d'affaires net de plus de 10,2 milliards d'euros, en augmentation de 5,7% (+5,5% à TCC).



Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2022/23 en croissance faciale de 13% à 9,51 milliards d'euros, grâce à une croissance interne de 8%, un effet prix élevé dans toutes les régions ayant atteint +9% au niveau du groupe.



Enfin, Schneider Electric relève son objectif 2023, attendant désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +16 et +21%, grâce à une croissance organique du CA entre +10 et +13% et à une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +100 et +130 pb.