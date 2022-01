CAC40: au contact des 7130Pts, forte baisse des indices US information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 15:37

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris remonte légèrement après avoir enfoncé le niveau des 7.100 ce matin, l'indice est désormais au contact du seuil des 7.130 points (-1%).



A l'aube de la saison des résultats au titre du 4e trimestre, les investisseurs semblent toujours préoccupés par le niveau d'inflation et ' sur la capacité de la Fed à agir un peu plus offensivement, ce qui pourrait se traduire par un arrêt définitif de l'assouplissement quantitatif en janvier au lieu d'attendre mars ', indique-t-on chez Kiplink.



Aujourd'hui, la réouverture de la Bourse de New York, fermée hier à l'occasion du Martin Luther King Jr Day, pourrait donne une nouvelle impulsion au marché. Les indices sont en repli entre -1,3% et -2%.



Après les comptes de Bank of America et Morgan Stanley mercredi, Netflix publiera ses résultats jeudi, suivi de Schlumberger, le numéro un mondial des services parapétroliers, vendredi.



Goldman Sachs a dévoilé au titre du dernier trimestre 2021 un bénéfice net de 3,94 milliards de dollars, soit un BPA en repli d'un peu plus de 10% en comparaison annuelle à 10,81 dollars, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 15,6%.



Une statistique de premier plan était également attendue aujourd'hui, l'indice Indice Empire State de la Fed de New York.



L'indice ressort à -0,7 pour le mois en cours, en chute de 33 points par rapport au précédent, alors que le consensus anticipait une dégradation bien moins forte d'un mois sur l'autre.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Bic annonce la signature d'un accord relatif à l'acquisition d'Inkbox, marque en ligne de tatouages semi-permanents basée à Toronto (Canada), opération marquant 'une nouvelle étape dans la transformation de Bic en entreprise de croissance, centrée sur le consommateur'.



Vivendi a décidé d'accompagner le groupe de communication digitale Progressif Media, spécialisé notamment dans la conception et la réalisation de campagnes sur les réseaux sociaux, en en devenant actionnaire à hauteur de 8,5%.



Enfin, CGG annonce l'extension pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, du centre d'imagerie dédié, opéré dans les bureaux d'Equinor à Stavanger pour le suivi permanent des réservoirs (PRM).



Moody's Investor Services annonce avoir placé sous revue, en vue d'une possible dégradation, la notation senior non garantie 'A3' d'EDF, ainsi que la notation 'Baa3' de ses obligations subordonnées junior perpétuelles, tout en confirmant sa notation court terme 'Prime-2'.