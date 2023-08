Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: au contact des 7100 points, le repli s'accentue information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 15:09

(CercleFinance.com) - Le recul de la bourse de Paris s'accentue: l'indice parisien cède désormais 1,2%, autour des 7100 points, et s'insère dans une spirale négative qui l'éloigne chaque jour un peu plus du niveau des 7500 points atteint fin juillet.



Le recul du marché parisien est lié à la fois aux interrogations sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed, qui favorisent la remontée des rendements obligataires, mais aussi à des craintes de plus en plus vives sur la santé de l'économie chinoise.



Dernière déconvenue en date, le géant de l'immobilier chinois Evergrande, en mauvaise santé financière, aurait demandé hier son placement sous procédure de faillite aux Etats-Unis.



Parallèlement, le mouvement de correction sur les taux longs se poursuit dans le sillage des 'minutes' de la Fed, qui ont mis en lumière les inquiétudes de la banque centrale vis-à-vis la persistance de l'inflation.



Dans ce contexte, les taux des obligations d'État à 10 ans campent à leur sommet, à 4,27% pour les Treasuries américains, à 2,63% pour le bund allemand et 3,17% pour l'OAT française.



Les investisseurs devraient privilégier des positions prudentes en perspective de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui se tiendra la semaine prochaine.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Valeo a annoncé la signature d'un accord pour céder à NPK Avtopribor, l'intégralité des actifs de production de son activité systèmes de transmission en Russie, dans le cadre de sa décision de se désengager des activités de production dans ce pays.



Spie a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition de 75,1% de la société BridgingIT afin d'accélérer son développement dans les services de transformation digitale en Allemagne.



Enfin, Visiomed Groupe annonce la suspension de sa cotation à la suite d'un communiqué de sa filiale BewellConnect que Visiomed juge 'mensonger et diffamatoire'. 'Cette suspension de cotation intervient afin de nous permettre de communiquer rapidement', explique Visiomed Group qui dément 'l'ensemble des allégations diffamatoires qui figurent dans le communiqué de Bewellthy'.