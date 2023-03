CAC40: au contact des 7100, malgré net recul du Nasdaq de 1% information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 17:15

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris se maintient plus ou moins à l'équilibre (oscillant depuis 16H entre +0,1 et +0,2%) après avoir progressé d'environ 0,8% à l'ouverture et testé les 7.150 points.

La tendance apparaît incertaine en Europe (+0,1%) et il en va de même à Wall Street où les indices US affichent des écarts partagés à la hausse (+0,1% sur le Dow Jones) comme à la baisse (-0,4% pour le S&P500, -1% à présent sur le Nasdaq, mais sans impact sur l'Europe).



Les opérateurs invoquaient ce matin un apaisement des tensions dans le secteur bancaire, mais quelques minutes plus tard tombait la nouvelle d'une perquisition à grande échelle dans le cadre d'une enquête sur une fraude fiscale massive sur les dividendes de 1998 à 2018 (une 'affaire' en réalité en cours d'instruction depuis 4 ans).



Cela ne provoque pas de gros remous sur les banques concernées ce mardi : elles se replient de -0,5% à -2%... rien d'alarmant, loin s'en faut.



Le 'risk-on' de la veille continue de priver des marchés obligataires privés de repères : nos OAT se retendent de +5Pts vers 2,7980%, les Bunds de +4Pts vers 2,268% et les T-Bonds US se dégradent d'autant (+4Pts à 3,567%).

Les anticipations d'une hausse hausse de taux de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine début mai sont remontées en l'espace d'un weekend de 17% à 45%.

A noter un nouveau recul des prix de l'immobilier de -0,5% en janvier, ce qui est compensé par la hausse inattendue de la confiance du consommateur aux Etats-Unis, à 104,2 ce mois-ci contre 103,4 en février, alors que le consensus l'attendait en repli à 101 en raison des récentes turbulences ayant affecté les marchés financiers.

Le 'ConfBoard' explique cette progression par l'amélioration du moral des consommateurs âgés de moins de 55 ans et rémunérés plus de 50.000 dollars par an.

Dans le détail, la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est repliée à 151,1, contre 153 le mois précédent, tandis que celle mesurant leurs anticipations s'est redressée à 73, après 70,4 en février.



Le dollar, lui, continue de reculer vis-à-vis de l'euro (qui gagne +0,35%), qui revient aux abords de 1,0835 face au billet vert dans le sillage de la robustesse de l'indice Ifo dévoilé hier.



L'inflation reste un sujet de préoccupation majeur et en attendant de nouvelles données sur ce front en zone euro comme aux Etats-Unis d'ici à la fin de la semaine, les investisseurs seront attentifs à la publication, cet après-midi de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom a annoncé mardi avoir décroché un 'contrat majeur' à Hong Kong, où il a été choisi pour fournir le système de signalisation d'un projet d'extension ferroviaire.



Valeo annonce être en tête des déposants français de brevets auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB). Le groupe a déposé 588 demandes de brevet en 2022. Il est 31e dans le classement mondial des déposants en Europe.



Enfin, la société française de biotechnologie Nanobiotix a reporté mardi la publication de ses résultats annuels, expliquant avoir besoin de temps afin de finaliser ses procédures de clôture d'exercice.