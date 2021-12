CAC40: au contact des 7000Pts après la décision de la Fed information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 11:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en forte hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street, au lendemain des annonces sans surprise de la Réserve fédérale américaine. L'indice CAC40 affiche un gain de 0,9% à 6990 points.



Comme prévu, la Fed a annoncé hier soir une accélération de la réduction de ses rachats d'actifs à l'issue de la réunion de son comité stratégique, tout en ajoutant qu'elle prévoyait au moins trois hausses de taux l'an prochain.



'Ce durcissement de ton avait été bien fléché par les responsables de la Fed depuis la dernière réunion de l'institution, et notamment par son président (Jerome Powell, NDLR) lui-même lors de son témoignage devant le Congrès, ce qui a permis d'atténuer l'impact de ces décisions sur le marché', explique-t-on chez Deutsche Bank.



La Bourse de New York a d'ailleurs fini en nette hausse mercredi après les annonces de la banque centrale, qui semblent avoir rassuré les investisseurs quant à l'efficacité de sa communication.



Au coup de cloche final, à Wall Street, le Dow Jones s'adjugeait près de 1,1% tandis que le Nasdaq Composite grimpait de plus de 2,1%.



L'obstacle de la Fed désormais passé, les opérateurs vont pouvoir se concentrer sur les fondamentaux économiques, en particulier sur l'évolution de l'inflation qui est devenue le sujet incontournable du moment.



Justement, les investisseurs vont crouler sous les statistiques aujourd'hui, notamment du côté des Etats-Unis où une série d'indicateurs sur le marché de l'emploi, l'immobilier et l'activité industrielle seront dévoilés au fil de l'après-midi.



En France, le climat des affaires se dégrade en décembre, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee qui perd trois points à 110, mais reste au-dessus de sa valeur d'avant la crise sanitaire (106).



Cette séance sera surtout animée par la dernière réunion de l'année de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait confirmer de son côté qu'une hausse des taux d'intérêt est très peu probable l'an prochain.



Son programme d'achats d'urgence lié à la pandémie (PEPP) devrait prendre fin, comme prévu, en mars 2022, mais le programme 'traditionnel' d'achat d'actifs (APP) devrait être porté à 40 milliards d'euros par mois afin d'assurer une transition en douceur.



Du coté des valeurs, EDF indique que des défauts ayant été détectés sur des matériels des réacteurs n°1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), le remplacement des pièces concernées a été décidé, entrainant une prolongation de l'arrêt de ces réacteurs. Ces décisions entraînent une perte d'environ 1 TWh sur la fin de 2021 et amènent EDF à revoir son estimation d'EBITDA, aux prix de marché actuels, à entre 17,5 et 18 milliards d'euros, contre un objectif d'EBITDA supérieur à 17,7 milliards précédemment.



Moody's Investors Service a annoncé hier soir confirmer la note à long terme 'Aa3' attribuée à Crédit Agricole, ainsi que sa perspective 'stable'. La résistance du groupe bancaire, sa gestion saine du risque, sa position élevée de capital et la stabilité de ses résultats due à une bonne diversification expliquent le maintien de la note, indique l'agence de notation dans un communiqué.



L'action Sodexo a démarré la séance en nette hausse jeudi matin à la Bourse de Paris après la décision du courtier RBC de relever sa recommandation sur le titre à 'performance en ligne avec le secteur' contre 'sous-performance' jusque là. L'intermédiaire a également relevé son objectif de cours sur le titre, qui passe de 65 à 84 euros.