CAC40: au contact des 6550, résiste à la flambée des taux information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 18:00

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris retrouve un peu d'allant à la clôture avec un gain de +1,34% qui s'aligne aussi bien sur l'Euro-Stoxx50 que le DAX ou le FT-100 à Londres : les investisseurs balancent entre les espoirs d'avancées sur le dossier russo-ukrainien et le durcissement monétaire évoqué par la FED.



Selon la FED, l'économie américaine serait assez robuste pour supporter un resserrement monétaire rapide: les hausses de taux vont s'accélérer et le 'bilan' (l'encours d'instruments obligataires) va être réduit de presque 100Mds$ par mois.



L'assèchement des liquidités est bien plus redoutable pour les marchés qu'un loyer de l'argent plus élevé.



Sur le front des taux, la poussée haussière n'en finit plus avec +5Pts sur nos OAT à 1,265% (soit +25Pts sur la semaine écoulée), +2Pts sur les Bunds à 0,700% et +6Pts sur les T-Bonds à 2,71% (+32Pts en hebdo).



L'Euro poursuit logiquement sa décrue avec -0,3% à 1,0840/$ et se rapproche de son plancher annuel.



La forte tension des taux n'affecte pas l'once d'or qui va finir la semaine sur une note de fermeté avec +1% vers 1.945$/Oz.



Sur le front statistique, les stocks des grossistes ont progressé de 2,5% en février en rythme séquentiel aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, après une augmentation de 1,2% le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi tire le CAC40 avec un gain de +4,4% et un nouveau record absolu à 104,9E.



Crédit Agricole a annoncé l'acquisition d'une participation de 9,18% dans le capital de la banque italienne Banco BPM, avec laquelle il est disposé à 'élargir le champ des partenariats stratégiques'.



Stellantis grimpe de son côté de 1,7%, à la suite de la cession par le constructeur automobile de sa participation restante de 25% dans le capital de Gefco au Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport et de la logistique.



Airbus Defence and Space annonce l'acquisition de DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), une société allemande qui fournit des systèmes de cryptographie et de communication pour l'espace, l'air, la marine et le sol, certifiée par l'Office fédéral de Sécurité de l'information (BSI).