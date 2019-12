Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : au contact des 6050Pts, hausses des indices US Cercle Finance • 27/12/2019 à 15:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris confirme son mouvement de hausse vendredi dans des échanges qui s'annoncent ténus suite au congé de Noël et à quelques jours du Nouvel An. L'indice CAC 40 avance de 0,3% à 6050 points. L'activité devrait toutefois rester limitée suite à la fermeture de deux jours et demi du marché parisien pour Noël. Mardi, la Bourse de Paris avait terminé la séance sans tendance claire et dans des volumes d'échange déjà peu fournis pour une séance écourtée d'avant-Noël. Ouverts hier, les marchés d'actions américains ont néanmoins inscrit de nouveaux plus hauts historiques jeudi soir, l'indice Nasdaq ayant même franchi la barre des 9000 points pour la première fois de son histoire. A quelques jours de la clôture de l'exercice 2019, l'indice S&P 500 affiche un gain annuel de 29,2%, soit sa meilleure performance depuis l'année 2013 à l'issue de laquelle il avait gagné 29,6%. Les investisseurs pourraient avoir à coeur de terminer l'année aux plus hauts et sous des auspices prometteurs, malgré le manque d'actualités porteuses. En Asie, la Bourse de Tokyo a cédé près de 0,4% ce vendredi. L'indice CSI 300 des valeurs vedettes Shenzhen a pour sa part perdu 0,1%, mais l'indice de la Bourse de Shanghaï a lui grimpé de 1,2%. Les professionnels vont sans doute profiter du calme des derniers jours de l'année pour poser les jalons de leur stratégie d'investissement pour 2020, une année que bon nombre de stratèges présentent comme 'tactique'. Au menu des incertitudes pour l'année à venir figurent des risques accrus autour de la croissance mondiale, le bras de fer commercial sans fin entre les Etats-Unis et la Chine, et le point d'interrogation sur la possibilité d'un accord ou non sur le Brexit. Du coté des valeurs, ADP se félicite de la notification par les autorités turques de l'indemnisation due à TAV Airports pour fermeture anticipée de l'aéroport d'Atatürk. Une proposition d'indemnisation d'un montant de 389 millions d'euros a été faite et acceptée par TAV Airports. Tikehau Capital et Foncière Atland annoncent avoir cédé un portefeuille d'actifs de 180 000 mètres carrés à Blackstone. Le portefeuille comprend 22 actifs industriels détenus par TRE1, un fonds géré par Tikehau Capital, et loués par la société Elis.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.12%