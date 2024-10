Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: attendu en repli avant une vague de données information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se dirige vers une ouverture en berne, au vu de futures sur le CAC40 en chute de 41 points vers 7483, pour une séance marquée par la parution de nombreuses statistiques, en particulier concernant la croissance économique.



Annoncée il y a une heure, la croissance du PIB français en volume accélère modérément au troisième trimestre 2024, selon l'Insee : il progresse ainsi de 0,4%, après +0,2% au deuxième trimestre, stimulé par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.



Parmi les nombreuses autres données attendues dans la matinée, figurent aussi les premières estimations de PIB en Allemagne et dans la zone euro, ainsi que les indices ESI du sentiment économique de la Commission européenne.



En milieu de journée, les regards se tourneront vers les Etats-Unis où devront paraitre l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé pour le mois d'octobre, puis la première estimation de la croissance économique pour le troisième trimestre.



Selon Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, l'économie américaine aurait progressé 'à un rythme annualisé d'environ 3%, marquant le huitième trimestre des neuf derniers ayant connu une croissance supérieure à 2%'.



'Enfin, le calendrier des résultats est à nouveau chargé, Microsoft et Meta devant publier leurs résultats après la clôture', pointe aussi le stratège, rappelant en outre qu'Alphabet a dévoilé mardi soir des chiffres solides, en particulier concernant ses revenus de cloud.



A Paris aussi, la saison des publications trimestrielles bat son plein : Schneider Electric, Capgemini, bioMérieux et M6 viennent de dévoiler leurs chiffres d'affaires à neuf mois, après ceux de Saint-Gobain et d'Eutelsat la veille au soir.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.