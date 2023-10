Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: attendu en nette baisse après LVMH information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en nette baisse ce mercredi, au vu de futures sur le CAC40 en recul d'environ 0,8%, au lendemain du coup d'envoi à la saison des publications de troisième trimestre, donné après clôture par LVMH.



Le numéro un mondial du luxe -et poids lourd de la place parisienne- a dévoilé mardi soir un chiffre d'affaires de 62,2 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2023, en croissance de 10% en données publiées et de 14% en organique.



Toutes ses activités ont présenté une croissance organique soutenue sur la période à l'exception des vins et spiritueux. Dans un contexte économique et géopolitique incertain, LVMH s'est dit 'confiant dans la poursuite de sa croissance'.



Ce point d'activité fait toutefois ressortir une croissance organique de seulement 9% sur le troisième trimestre, allant dans le sens d'un 'rappel des taux de croissance normalisés du secteur', comme s'y attendait UBS la semaine passée.



Outre cette publication, les opérateurs pourront réagir ce mercredi aux prix américains à la production. A paraitre en début d'après-midi, ils pourront donner une première indication sur la tendance de l'inflation aux Etats-Unis à la veille des prix à la consommation.



Dans l'actualité des valeurs, Eurazeo annonce un investissement, à travers son fonds de capital-risque dédié à l'assurtech géré pour le compte de BNP Paribas Cardif, dans InsuranceDekho, principal acteur de l'assurtech en Inde.



Le groupe immobilier Nexity annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions, ayant confié un mandat en ce sens au prestataire de services d'investissement BNP Paribas Exane, portant sur un montant maximum de 5,8 millions d'euros.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.74%