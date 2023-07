Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: attendu en net repli à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 08:33









(CercleFinance.com) - Après avoir terminé vendredi en hausse de 0,4% à près de 7112 points, le CAC40 pourrait commencer la semaine sur un repli de l'ordre de 0,5% au vu des futures, dans un contexte de prudence avant de nombreux rendez-vous dans les prochains jours.



Sur le front des statistiques, la semaine sera dominée par la parution de plusieurs indicateurs d'inflation aux Etats-Unis pour le mois de juin, à commencer par l'indice des prix à la consommation ce mercredi, puis ceux à la production et à l'importation.



De ce côté-ci de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours, notamment l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, les chiffres de l'inflation allemande et française, ou encore la production industrielle en zone euro.



'Le compte rendu de la BCE sur sa réunion de juin (jeudi) sera une autre publication intéressante, compte tenu de l'hypothèse, renforcée ces derniers temps, d'une hausse de taux directeurs en septembre', pointe aussi Deutsche Bank.



Enfin, la semaine verra aussi le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis, avec en particulier les publications de grands établissements financiers comme JP Morgan Chase et Citigroup, attendues vendredi.





