CAC40: attendu en berne dans un contexte morose information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40 présagent une ouverture en baisse d'environ 1,1% vers 5930 points, au lendemain d'un repli de 0,6% pour l'indice-phare de la Bourse de Paris dans un contexte de morosité de l'ensemble des grandes places mondiales.



'La résurgence de la Covid-19 et les amendes infligées aux principales entreprises technologiques en Chine l'ont emporté sur l'optimisme au sujet de la prochaine saison des résultats', explique Liberum ce matin.



Ce dernier met aussi en avant, outre les inquiétudes sur la demande en Chine avec la réintroduction de restrictions sévères, une flambée des prix du gaz liée selon lui à de la maintenance sur le plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne.



Dans l'attente du coup d'envoi à la saison des résultats aux Etats-Unis, qui devrait être donné véritablement jeudi par les banques JP Morgan Chase et Morgan Stanley, les opérateurs prendront connaissance ce matin de l'indice ZEW.



Cet indicateur du sentiment économique en Allemagne, qui évalue les perspectives pour le pays selon les experts financiers, devrait se dégrader ce mois-ci selon les anticipations des économistes, par rapport à un niveau de -28 en juin.



Sur le front des valeurs, Thales annonce la signature d'un accord pour acquérir la société néerlandaise OneWelcome, leader européen sur le marché en forte croissance de la gestion des identités et des accès clients, pour un montant total de 100 millions d'euros.



Eurazeo indique avoir signé un accord d'exclusivité avec Apax Partners en vue de la cession de sa participation dans Vitaprotech, spécialiste des solutions premium de sécurisation des sites sensibles, opération qui resterait soumise à des autorisations réglementaires.



Bonduelle fait part d'une révision en baisse de ses objectifs, estimant que la croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s'inscrire en deçà des objectifs de respectivement +3% et +3,6% en organique sur l'ensemble de l'exercice.



VESA Equity Investment, société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 juillet, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Fnac Darty et détenir 20,03% du capital et des droits de vote du groupe de distribution.