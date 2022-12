Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: attendu à peu près stable information fournie par Cercle Finance • 28/12/2022 à 08:23









(CercleFinance.com) - Globalement stables vers 6550 points, les futures sur le CAC40 présagent un début de séance prudent à la Bourse de Paris, après une progression de 0,7% de l'indice parisien mardi sur fond de nouvelles encourageantes en provenance de Chine ce week-end.



'À Pékin, les autorités chinoises ont décidé de lever à compter du 8 janvier la quarantaine obligatoire anti-Covid-19 pour toute personne entrant sur son territoire', soulignait-on mardi matin chez Kiplink.



Néanmoins, 'le santa rally semble difficile cette année, les marchés financiers ayant célébré Noël un peu plus tôt, avec les fortes hausses constatées en novembre sur la majorité des indices mondiaux', pointait Vincent Boy en début de semaine dernière.



'En effet, la baisse de l'inflation et la perspective d'un pivot de la Fed, alliée à un soft landing de l'économie ont permis une certaine euphorie ces derniers mois', poursuivait l'analyste de marchés d'IG France.



Dans l'actualité des valeurs, Neoen a signé un Power Purchase Agreement (PPA) portant sur 215 MW avec Stanwell Corporation, contrat pour une durée de 15 ans représentant 65% de la capacité de production du parc éolien de Mount Hopeful, en Australie.



AB Science a reçu pour son masitinib, la désignation de médicament orphelin (ODS) par l'Institut Suisse des Produits Thérapeutiques (Swissmedic) pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique.





