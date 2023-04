CAC40: atteint les 7500 points, le luxe toujours en soutien information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit sa route vers les sommets et s'arroge près de 0,3%, autour des 7500 points, un seuil qu'elle a atteint aujourd'hui pour la première fois de son histoire.



Tout comme hier, l'indice parisien profite des performances du secteur du luxe, Kering et Hermès s'arrogeant chacune plus de 1,2% et signant ainsi les deux plus fortes hausses du CAC à l'heure actuelle.



La perspective d'une prochaine pause dans le cycle de resserrement monétaire, aux Etats-Unis comme en Europe, alimente l'appétit pour le risque des investisseurs et les oriente vers les marchés d'actions



Les marchés attendent maintenant le début de la saison des résultats des entreprises, et d'éventuelles bonnes nouvelles qui permettraient de soutenir la trajectoire ascendante à l'oeuvre ces dernières semaines.



Le premier vrai test interviendra aujourd'hui avec la publication du géant bancaire américain JPMorgan Chase, qui dévoilera ses résultats à la mi-journée, tout comme ses homologues Wells Fargo et Citi.



D'après des données de FactSet, les entreprises financières qui composent le S&P 500 devraient voir leurs bénéfices grimper de 9,1% au premier trimestre, soit la meilleure performance sectorielle de tout l'indice.



La séance s'annonce également très animée sur le front de l'économie, avec les chiffres des ventes au détail, des prix à l'importation, de la production industrielle et de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'évolution des prix à la consommation en France. Sur un an, ils ont augmenté de 5,7% en mars 2023, marquant ainsi un ralentissement après +6,3% en février, selon l'Insee qui a ainsi révisé à la hausse de 0,1 point son estimation provisoire pour le mois de mars.



Cette baisse du taux d'inflation est due au ralentissement des prix de l'énergie (+4,9%). Ceux des produits manufacturés (+4,8%) et des services (+2,9%) augmentent à un rythme proche de février. Les prix de l'alimentation (+15,9%) et du tabac (+7,8%) accélèrent.



L'attirance actuelle des investisseurs pour les marchés actions limite la demande pour les obligations du Trésor, comme l'illustre la remontée des rendements des Bund allemands et des OAT françaises.



Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à 10 ans se tasse vers 3,43%.



Le dollar continue de souffrir de la modération de l'inflation aux Etats-Unis, qui éloigne la perspective de nouvelles hausses de taux d'intérêt, ce qui permet à l'euro de camper solidement au-dessus du seuil de 1,10.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Fleury Michon publie un résultat net de 2,4 millions d'euros pour 2022 contre quatre millions l'année précédente, et un résultat opérationnel courant de 15 millions, soit 1,9% du chiffre d'affaires, une marge quasi-stable (-0,1 point).



Hermès International dévoile un chiffre d'affaires de 3,38 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2023, en progression de 22% (+23% à taux de change constants), avec une activité 'dynamique dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers'.



Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 31,6 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2023, à comparer à 11,8 millions sur la même période en 2022, ainsi qu'un taux de résultat opérationnel courant amélioré de 0,9 point à 8,4%.



Genfit publie au titre de 2022 une perte nette de 23,7 millions d'euros et une perte opérationnelle de 27,3 millions, à comparer à des bénéfices de respectivement 67,3 et 31,8 millions d'euros engrangés l'année précédente.