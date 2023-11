Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: annonces sans surprise de la Fed et de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 11:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse mercredi matin suite à la parution des 'minutes' de la Fed et des résultats de Nvidia, deux rendez-vous très attendus qui se sont finalement révélés être des 'non-événements'. L'indice CAC40 grignote 0,3% à 7250 points.



Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, publié dans la soirée d'hier, a été accueilli dans l'indifférence générale ou presque.



Si les responsables de la banque centrale estiment que le resserrement des conditions monétaires commence à freiner l'activité économique, ils notent aussi que l'inflation reste 'persistante' aux Etats-Unis.



De nouvelles hausses de taux restent donc 'sur la table' dans l'hypothèse où le maintien à leurs niveaux actuels ne devait pas permettre de se rapprocher de l'objectif d'une inflation autour de 2%.



Reste que ces déclarations sont assez conformes au contenu des dernières interventions du président de l'institution, Jerome Powell, et les opérateurs se disent que la Fed évoque de plus en plus souvent un ralentissement et de moins en moins souvent le risque d'une nouvelle vague d'inflation.



Dans ces conditions, il apparaît difficile de cerner la date à laquelle la Fed commencera à baisser ses taux, mais il semble que la banque centrale américaine ne sache pas elle-même quand ce moment viendra.



Déjà dans le rouge avant la publication des 'minutes' de la Fed, le Dow Jones a fini la séance de mardi sur un repli de presque 0,2%, tandis que le Nasdaq Composite cédait non loin de 0,6%.



La réaction des marchés obligataires a été imperceptible, mais une petite détente a paru s'imposer en fin de séance avec un repli du rendement des Treasuries à dix ans en direction de 4,40%, ce qui démontre que les 'minutes' s'inscrivent en ligne avec les anticipations.



Les craintes sur la croissance économique et la menace de plus en plus réelle d'une récession aux Etats-Unis favorisent aussi, dans une certaine mesure, la demande pour les obligations souveraines.



Malgré cette moindre rémunération du dollar, l'euro perd du terrain face au billet vert ce matin pour se stabiliser légèrement au-dessus de la zone de 1,09.



Autre déception relative, les résultats du fabricant de puces Nvidia se sont révélés supérieurs aux attentes hier soir, comme la plupart des analystes s'y attendaient, mais sans grande surprise à la clé.



Ce léger désappointement se ressent sur le cours du titre du spécialiste des applications liées à l'IA, qui s'affaissait de 1,7% en cotations électroniques après-Bourse.



L'attention des investisseurs devrait maintenant se tourner vers les nombreuses publications économiques américaines du jour, à savoir les commandes de biens durables, les inscriptions aux allocations chômage et la confiance des consommateurs du Michigan.



Quelques dégagements pourraient être favorisés par une certaine faiblesse des volumes à la veille du congé de Thanksgiving, qui verra Wall Street fermer ses portes demain pour ne rouvrir que pour une demi-séance vendredi.



D'un point de vue technique, les chartistes rappellent que le CAC40 doit parvenir à se stabiliser durablement au-dessus de la barre des 7200 points afin d'envisager une poursuite de sa séquence haussière.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.43%