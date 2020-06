CAC40 : allègements limités à la veille des '4 sorcières'

(CercleFinance.com) - L'irrégularité prédomine en cette veille des '4 sorcières' à la Bourse de Paris et sur les places européennes : l'indice CAC 40 se replie de 1,2% à 4936 points, l'Euro-Stoxx50 de -0,9% à 3.236.

Les cours ont été fortement tirés à la hausse de lundi matin à mercredi (mi-séance) à Wall Street avant que des allègements se matérielisent.

'Les investisseurs attendent de disposer de davantage d'informations concernant la possibilité d'une seconde vague de coronavirus en Chine et aux Etats-Unis', explique-t-on chez Capital Economics.

Pékin vient de remonter le niveau d'alerte national à l'avant-dernier cran avant le confinement total et impose déjà des restrictions sur les déplacements intérieurs avec désormais plus de 1.000 vols annulés par jour... mais les marchés ont été rassurés par un communiqué officiel affirmant que les foyers de nouveaux cas était circonscrits (le CAC40 se hissait brièvement vers 5.025 sur la nouvelle)

La situation dans des Etats américains comme le Texas et la Floride continue également d'inquiéter, au même titre que l'évolution de la maladie au Brésil.

La Banque d'Angleterre a maintenu inchangé de ses taux d'intérêt (pas question de passer aux taux négatifs), mais annonce l'extension de son programme d'achat d'emprunts d'Etat.

Unigestion, un spécialiste de la gestion d'investissements alternatifs, dit malgré tout rester positif sur les actifs à risque, tout en continuant à maintenir ses outils de couverture.

'Le soutien politique reste fort, les données économiques montrent des signes clairs d'amélioration et l'augmentation des nouveaux cas n'est pas encore suffisante pour déclencher un retour au confinement que nous avons connu en mars et avril', estime la société de gestion.

'L'approche 'TINA' ('there is no alternative', il n'y a pas d'alternative aux actions, NDLR) offre un filet de sécurité aux actions (...) et une marge de progression supplémentaire si l'activité économique s'améliore, si l'inflation redémarre et si les investisseurs se décident à utiliser le cash dont ils disposent', renchérit-on chez Barclays.

Aux Etats-Unis, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage ont légèrement déçu à 14H30: le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 1.508.000 nouveaux inscrits, à comparer à 1.566.000 la semaine précédente (contre 1.542.000 en estimation initiale).

Le consensus des économistes tablait en effet sur un net recul, vers 1,3 million d'inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines a une nouvelle fois reculé, pour atteindre 1.773.500, en baisse de 234.500 en l'espace d'une semaine.

Les indices ont ensuite rebondi grâce au 'Philly FED' (activité manufacturière dans la région de Philadelphie) qui rebondit spectaculairement de -44,1 vers +27,5 sur le mois en cours, contre -44,1 au précédent, marquant ainsi une reprise de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.

Le consensus n'en attendait pas tant : il ne visait qu'un indice à -23 ! L'indice est ainsi positif pour la première fois depuis février et le début de la crise du coronavirus.

Du coté des valeurs, le secteur aérien retombe avec Airbus -4,8%, safran -4%) alors qu'Air France pourrait supprimer de 8.000 à 10.000 emplois d'ici 2022, malgré les 7MdsE de prêts de l'état.

Au sein du SBF120, c'st casino qui ferme la marche avec -5%.

Le groupe Vinci (-1,2%) a indiqué que le chiffre d'affaires et les résultats du Groupe en 2020 seront impactés de manière très significative par le fort recul de l'activité pendant la période de confinement, particulièrement dans les concessions aéroportuaires et autoroutières.

Air France devrait présenter fin juin ou au plus tard début juillet un plan de 8 000 à 10 000 suppressions de postes soit 15 à 20% des effectifs du groupe indique Les Echos.

Toutes les catégories de personnels devraient être concernées par ce plan précise le quotidien. Mais cette réduction d'effectifs devrait être réalisée sur la base du volontariat avec des incitations financières.

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie pour évaluer le projet de fusion des constructeurs automobiles Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot (PSA).

La Commission craint que l'opération envisagée ne réduise la concurrence en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (camionnettes) de moins de 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen (EEE) et, plus précisément, dans 14 États membres de l'UE et au Royaume-Uni.