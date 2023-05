CAC40: achève une semaine difficile sur une bonne note information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 17:48

(CercleFinance.com) - Après avoir évolué en rouge depuis lundi, la bourse de Paris achève la semaine sur une bonne note, avec un gain de 1,24% ce vendredi, à 7319 points, notamment portée par le rebond du luxe, avec LVMH (+2,4%) et Hermès (+2,3%) notamment.

Malgré ce rebond, l'indice parisien lâche 2,5% sur la semaine.



Les marchés sont portés par un vent d'optimisme concernant le dossier du plafond de la dette US, alors que le leader Republicain Kevin McCarthy assure que 'le relèvement va se faire'.



L'ambiance se réchauffe également après la parution, à 14H30 de plusieurs indicateurs majeurs dont celui sur l'inflation 'PCE' aux Etats-Unis qui ressort à +0,4% et +4,7% en rythme annuel (hors alimentation et énergie), il était attendu 0,1% plus faible en annualisé et inchangé en séquentiel (au lieu d'une hausse).



Toujours sur le front des statistiques, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% en avril par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression nettement supérieure au consensus (+0,4%), pour des revenus en croissance de 0,4%.



Le Département du Commerce annonce par ailleurs une hausse de 1,1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en avril, après une hausse de 3,3% en mars (révisée d'une estimation initiale qui était de 3,2%).



Néanmoins, en excluant les équipements de transport, les commandes américaines de biens durables ont reculé de 0,2% en avril.



Enfin, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice de confiance UMich aux Etats-Unis : il se redresse de +1,5Pt vers 59,2 et outrepasse les attentes (58), ce qui ne plombe pas davantage les T-Bonds US.

Les T-Bonds US ne se tendent que de +3,3Pts à 3,844%, mais les taux hypothécaires flirtent de nouveau avec les 7%



Les OAT sont encore à la peine : elles prennent +4Pts de rendement à 3,112% : on se rapproche des pires niveaux de l'année 2022 (décembre) et 2023 (début mars) puisque les 3,25% ne sont plus très loin.



Sans surprise, la tension des taux plombe l'or qui retombe de près de -0,8% vers 1942$/once.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Casino fait part de l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers financiers, ainsi que de la signature d'un protocole avec Les Mousquetaires pour étendre leurs partenariats et optimiser leurs réseaux.



La compagnie d'assurance-crédit Coface a publié jeudi soir un résultat net part du groupe en hausse de 17% à 61,2 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11% à 475,1 millions.



Après avoir suspendu ses activités industrielles en Russie en mars 2022, Michelin fait part de la signature d'un accord avec Power International Tires, pour le rachat par celui-ci de ses deux sociétés locales, Michelin Russia Tyre Manufacturing Company et Camso CIS.



Atos annonce que la Cour d'appel des Etats-Unis a annulé une décision de première instance qui jugeait Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, responsable de 570 millions de dollars de dommages et intérêts à verser à TriZetto.



Enfin, Airbus fait savoir qu'ITA Airways, la compagnie aérienne nationale italienne, a pris livraison de son premier A330-900, en location auprès d' Air Lease Corporation. Il rejoindra sa flotte en juin pour desservir de nouvelles destinations long courrier.