CAC40:achève la séance sur un gain anecdotique information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 17:48

(CercleFinance.com) - Après avoir passé une bonne partie de la journée en territoire négatif, la bourse de Paris achève finalement la séance du jour sur un gain anecdotique de 0,07%, à 6.542 points.



Paris devance ainsi l'E-Stoxx50 (-0,22%) mais aussi Francfort (-0,43%) et Londres (-0,03%).



Les indices boursiers jouent le 'fait accompli' de l'inflation : elle a atteint un score inédit de 8,5% annualisé aux Etats-Unis au mois de mars, du jamais vu depuis 1981.



Les investisseurs ont désormais une image complète de la situation avec la publication du 'PPI' : les prix à la production ont grimpé de 1,4% en mars 2022 (sur un mois +11,2% sur 1 an), déjouant un consensus qui tablait sur +1,2% (après +0,9% en février 2022).



Très surveillés également, les prix 'core', c'est-à-dire hors alimentation et énergie, font un bond de 1% en mars 2022 (soit +7% en rythme annuel), contre un consensus de +0,5% (après +0,4% en février).



James Bullard averti que cette inflation historique associée à une nécessaire hausse des taux induit un risque de récession élevé et que toute autre interprétation de la situation relève de thèses 'fantaisistes'.



Wall Street maintient un biais haussier, le Nasdaq se détachant (+1,4%) devant le S&P500 (+0,6%) et le Dow Jones (+0,4%).



Les pressions inflationnistes s'installent dans la durée et la Banque de France intègre ce phénomène dans ses prévisions: elle revoit de moitié à la baisse son objectif de croissance au 1er trimestre, de +0,5% à +0,25% (ce qui rend l'objectif annuel de +3,6% en 2022 caduc).



Par ailleurs, la situation internationale reste toujours incertaine, aussi bien entre Kiev et Moscou qu'en Chine où les nouvelles restrictions sanitaires drastiques tardent à être levées, ce qui perturbe fortement les exportations vers l'occident.



Le prochain temps fort 'macro' pour les marchés sera le conseil des gouverneurs de la BCE, dont les conclusions sont attendues demain.



Sur le front 'micro', ce 12 avril marquait le coup d'envoi des résultats trimestriels de grandes banques américaines avec JPMorgan Chase: grosse déception puisque le bénéfice net a chuté de 42% à 8,28Mds$ (soit 2,63$ par action contre 2,69$) suite à une hausse 1,46Mds$ de provisions pour risque (contre -4,16Mds$ de reprises de provisions un an auparavant).



Le chiffre d'affaires de JPMorgan a reculé de 5% à 30,72Mds$, un peu en dessous de 30,86 attendus.

Blackrock en revanche fait mieux que prévu avec une collecte record (+86Mds$) et une hausse de la valeur des encours (à 9.570Mds$ contre 9.100 en 2021) liée à la hausse des marchés sur 12 mois.

Le bénéfice dépasse 1,45Mds$ et l'EPS flambe à 9,52$/action contre 8,75$ attendu.



Les résultats de Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo sont attendus demain.



De manière générale, la saison des résultats sera suivie de près afin de mesurer l'impact de la hausse du coût des matières premières et des salaires sur les bénéfices des sociétés.



Les investisseurs espèrent en particulier être rassurés sur la capacité des entreprises à répercuter la remontée de leurs coûts sur les prix tarifés aux clients.

Côté taux, peu de variation sur les Bunds et les OAT (1,28% contre 1,300%, les Bunds stagnent à environ 0,7900%), les T-Bonds US se détendent en revanche de -6Pts vers 2,665%.

L'Or progresse encore et franchit le cap des 1.970$/Oz, le pétrole gagne encore +1,7% après les 6% gagnés la veille (il cote 106,8$ à Londres) et prend +1,5% (à 102,4$ sur le NYMEX).



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, Air France annonce le lancement de 'Air France ACT', un programme présentant la nouvelle trajectoire de réduction des émissions de CO2 de la compagnie, pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris de lutte contre le changement climatique.



Stellantis a annoncé mercredi qu'il prévoyait de concentrer ses services financiers en Chine au sein d'une société de financement automobile détenue en exclusivité.



TotalEnergies (+1,2%) et Eneos annoncent la création d'une coentreprise pour développer la production d'énergie solaire décentralisée pour leurs clients B2B dans plusieurs pays d'Asie (Japon, Inde, Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Cambodge, Singapour et Malaisie).



Enfin, Christian Dior, la maison-mère de LVMH (+0,5%), affiche au titre du premier trimestre 2022 des ventes de 18 milliards d'euros, en hausse de 29% (dont 23% en organique), dans un environnement encore perturbé par la crise sanitaire et marqué par la guerre en Ukraine.

Hermès et Kering cèdent quant à eux un peu plus de 1% à Paris.