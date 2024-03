Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: accroche les 8200 pts en toute fin de séance information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 17:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est allée chercher les 8200 points dans les dernières secondes de cotation, achevant finalement la journée sur une hausse de 0,65%, à 8201 points, aidée par TotalEnergies (+2,6%) et Airbus (+1,8%) notamment.



Les volumes restent toutefois limités avec à peine 2,8 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



Sur le front des statistiques, les marchés ont appris que les mises en chantier de logements comme les attributions de permis de construire aux Etats-Unis étaient reparties à la hausse en février, selon les statistiques du Département du Commerce.



Les mises en chantier ont ainsi rebondi de 10,3% le mois dernier pour s'établir à 1.521.000 en rythme annualisé ajusté des variations saisonnières, un redressement bien plus marqué que prévu.



Le nombre de permis de construire délivrés en février a quant à lui progressé de 1,9% à 1.518.000 en rythme annualisé, un chiffre là encore supérieur aux attentes des marchés financiers.



Les économistes attendaient un rebond des deux statistiques en février après la météo défavorable du mois de janvier qui avait lourdement pesé sur le secteur de la construction résidentielle.



Les investisseurs se mettent maintenant à espérer que la Réserve fédérale américaine adoptera un ton rassurant à l'issue de sa réunion de deux jours, qui débute aujourd'hui même.



Certains observateurs craignent toutefois que la banque centrale américaine prépare les esprits à seulement deux baisses de taux cette année, alors qu'elle tablait précédemment sur trois.



Au vu de la bonne santé de l'économie américaine, les marchés monétaires n'évaluent plus qu'avec une probabilité de 50,7% un assouplissement de taux en juin, selon le baromètre FedWatch.



Au final, une première baisse de taux pourrait n'intervenir qu'au troisième trimestre, loin des projections initiales des investisseurs qui espéraient en début d'année une réduction du loyer de l'argent dès le mois de mars.



'Et c'est peut-être cette situation qui pourrait pousser les marchés actions à consolider un peu', prévient Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



En Europe, l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne ressort en hausse pour un 8ème mois d'affilée : l'indicateur a gagné 11,8 points entre février et mars 2023 pour s'établir à 31,7 points, soit son plus haut niveau depuis 12 mois.



'La conjoncture économique en Allemagne est fragile, il sera donc intéressant de voir si les choses ont changé en mars avant la publication des indices PMI prévue jeudi', explique Danske Bank.



Sur l'obligataire, les Bunds se détendent 2,438%, nos OAT effacent -1,5Pt à 2,8750%.

Les T-Bonds US se détendent de -3,2Pts vers 4,308%, effaçant les pertes de la veille.



Sur le FOREX, le Dollar grappille encore quelques fractions (+0,2% face à l'Euro qui recule vers 1,0850$).

Le pétrole poursuit son rallye et teste désormais les 87,8$ à Londres (Brent) et les 83$ sur le NYMEX (WTI).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, ' après avoir soigneusement étudié tous les aspects d'une éventuelle acquisition de la branche d'activité BDS (Big Data and Security) d'Atos, Airbus a décidé de ne plus poursuivre les discussions avec Atos sur cette potentiel transaction ' indique le groupe.



Atos fait savoir que Eviden, sa ligne d'activités leader dans le calcul avancé, a signé nouveau contrat avec le Centre danois pour l'innovation en IA, détenu par la Fondation Novo Nordisk etle Fonds d'exportation et d'investissement du Danemark.



Thales Alenia Space a signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) portant sur la fourniture d'une solution globale pour le démonstrateur orbital LEO-PNT (Low Earth Orbit Positioning Navigation and Timing).



Enfin, Airbus indique avoir remporté un contrat pour la conception et la construction de la sonde jumelle GRACE-C par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA (Pasadena, Californie).





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.65%