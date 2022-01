CAC40: accroche les 7200 points grâce aux valeurs du luxe information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 18:00

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance avec un gain de 0,82%, à 7.201 points bien aidée par les valeurs du luxe comme Hermès (qui signe d'ailleurs la plus forte progression du CAC40 du jour avec +3,5%), Kering (+2,3%), LVMH (+1,6%) ou encore L'Oréal (+1,5%).



Avec moins de 3 MdsE échangés à Paris au gong final - et des marchés US fermés pour cause de Martin Luther King Jr Day - ce lundi a été bien plus calme que ne le sera le reste de la semaine.

L'Euro Stoxx50 profite de cette parenthèse pour gagner 0,7%, Londres pour s'arroger 0,9% tandis que le Dax grappille 0,3%.



Les prochains jours s'annoncent plus riches en actualité avec la saison des résultats qui débute, sans oublier les sempiternelles questionnements autour du niveau d'inflation, de l'évolution de la pandémie ainsi qu'aux éventuels ajustements des politiques monétaires menées par les banques centrales.



Chez FactSet, on estime que les bénéfices des entreprises de l'indice S&P 500 devraient ressortir en hausse de 21,7% sur un an au quatrième trimestre.



Les publications suscitent une attente particulière en raison de la valorisation élevée des marchés, avec un S&P 500 qui se traite aujourd'hui à plus de 25 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne de long terme de 15 fois.



'Les prévisions des sociétés devraient aussi faire apparaître une demande toujours soutenue pour 2022, même si Omicron pénalise l'activité de certaines entreprises en ce moment', assure Mark Haefele, le directeur des investissements de la gestion de fortune d'UBS.



Plusieurs statistiques de premier plan sont également attendues cette semaine, à commencer par l'indice ZEW du moral des investissements allemands et l'indice Indice Empire State de la Fed de New York qui paraîtront demain.



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Renault a annoncé ce lundi que ses ventes mondiales de véhicules avaient baissé de 4,5% en 2021, pour s'établir à 2.696.401 unités. Les ventes de la seule marque Renault ont diminué de 5,3% l'an dernier, le recul de 10,5% des voitures ayant été partiellement compensé par une hausse de 19% au niveau des utilitaires.



Manutan International affiche un chiffre d'affaires de 225,6 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2021-22, en croissance de +6,4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (+5,2% à change et jours constants, pas d'effet périmètre).



TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour céder, conjointement avec Inpex, leur coentreprise Angola Block 14 BV à la société angolaise Somoil, une transaction qui reste soumise à l'approbation des autorités angolaises.



De plus, la joint-venture composée de TotalEnergies (38,25%), Green Investment Group (GIG) (46,75%), filiale de Macquarie, et RIDG (15%), développeur écossais dans l'éolien offshore, annonce avoir obtenu la concession de la zone N1 pour développer un parc éolien offshore de 2 GW en Ecosse.



Enfin, Neoen indique avoir officiellement lancé Goyder Renewables Zone, son projet majeur en Australie-Méridionale, en confiant la réalisation de Goyder South Stage 1, un parc éolien de 412 MW, à un consortium constitué de GE Renewable Energy et d'Elecnor.