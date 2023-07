CAC40: a testé les 7400, la dynamique haussière se prolonge information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 17:53

(CercleFinance.com) - Après avoir brièvement visité les 7410 points (+1%) vers le milieu d'après-midi, la bourse de Paris a cédé la moitié de ses gains en fin de séance: au gong final, elle doit se contenter de +0,5%, à 7370 points.



Le marché parisien signe ainsi une 5e séance consécutive de hausse et poursuit donc sur sa lancée de la veille, journée qui avait été marquée par la publication de chiffres encourageants concernant l'inflation américaine.



Pour rappel, la hausse annualisée des prix à la consommation outre-Atlantique a ralenti en juin, à 3% en données brutes et à 4,8% hors énergie et produits alimentaires, des taux inférieurs à ceux qu'anticipait le marché en moyenne.



'Si la Réserve fédérale va probablement augmenter ses taux encore à la fin de ce mois, ces données soutiennent notre vision qu'il devrait s'agir de la dernière hausse', réagissait-on chez Commerzbank après cette publication.



La dynamique de désinflation semble aussi prévaloir en France, où l'Insee a confirmé ce matin un ralentissement de la hausse annuelle des prix à la consommation à +4,5% pour le mois écoulé, après +5,1% en mai.



Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance en fin de matinée de la production industrielle en mai corrigée des variations saisonnières. Celle-ci a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, par rapport à avril, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Toujours sur le front des statistiques, le Département US du Travail a fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis se sont accrus de 0,1% en juin par rapport au mois précédent, en données brutes comme hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Enfin, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a reculé de 12 000 lors de la semaine du 3 juillet, ressortant à 237 000 selon le Département du Travail, contre 249 000 la semaine précédente.



Dans ce contexte, le 'VIX' (-1,8%) retombe vers 13,3, à 2% de son niveau le plus favorable de l'année tandis que les taux d'intérêts se détendent de -8Pts, nos OAT revenant vers 3,0250%, les Bunds sous 2,47% et les T-Bonds US se contentent de -4Pts vers 3,8230%.



Sur le FOREX, le dollar pulvérise un nouveau plancher annuel face à l'euro qui gagne 0,5%. La monnaie européenne s'échange désormais contre 1,119 $.



Du côté des valeurs, Carmila s'adjuge 7,4% vers 15,4E après un accord en vue d'acquérir 93% du capital de la foncière Galimmo, une acquisition potentielle qui sera réalisée simultanément à celle de Cora France par Carrefour (+1%), annoncée parallèlement.



Kaufman & Broad a publié hier soir un résultat net part du groupe en hausse de 69% à 38,5 millions d'euros pour son premier semestre comptable, pour un chiffre d'affaires en croissance de 47% à 849 millions d'euros.



Casino lâche près de 2,5% à la suite d'un point du distributeur alimentaire sur ses performances en France au premier semestre, dévoilé dans le cadre de la procédure de conciliation avec ses créanciers.



Alstom annonce investir 160 millions de dirhams (soit un peu moins de 15 ME) au Maroc afin de créer une seconde usine ferroviaire destinée à la fabrication de cabines de conduite de trains régionaux et de métros.



Enfin, Airbus annonce que Delta Airlines lui a commandé 12 avions A220-300 supplémentaires, ce qui porte à 131 le nombre total d'A220 commandés par la compagnie aérienne, soit 45 A220-100 et 86 A220-300.