CAC40: à la peine, dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 17:44









(CercleFinance.com) - Après une matinée plutôt atone, la bourse de Paris a décroché en début d'après-midi: au gong final, elle lâche finalement 0,78%, vers 8090 points, pénalisée par Scheider Electric (-6,9%), Legrand (-3,4%) ou Hermès (-2%), malgré les hausses de Carrefour (+3,4%) ou encore Airbus (+2,7%).



Les indices US qui avaient ouvert à peine positifs (rebond symbolique après les lourdes pertes de vendredi) sont également chahutés: le S&P500 est à -0,2%, le Nasdaq à -0,8% tandis que le Dow Jones sauve la face avec +0,2%.



Outre-Rhin, le DAX qui gagnait 1% ce matin (il a même renoué brièvement avec les 22.500Pts) après la victoire des conservateurs aux élections législatives allemandes (un résultat qui éloigne le scénario d'un accroissement du risque politique en Europe) a cédé une partie de ses gains et s'arroge 0,5%.



Selon les décomptes définitifs du scrutin, l'alliance CDU/CSU est arrivée en tête avec 28,6% des voix, devant le parti d'extrême-droite AfD qui a récolté 20,8% des suffrages et les sociaux-démocrates du SPD crédités de 16,4% des voix (plus faible score de l'après-guerre).



Les investisseurs - qui redoutaient une éventuelle poussée populiste du fait de la récente montée en puissance de l'AfD dans les sondages - peuvent ainsi exprimer une certaine forme de soulagement... même s'il n'a jamais été envisagé qu'ils accèdent au pouvoir (sauf pour effrayer les électeurs modérés tentés de s'abstenir... et la participation aux législatives a été 'forte').



'La réaction relativement limitée de l'euro (il reste parfaitement inchangé à 1,0462$) suite à la publication des résultats montre à quel point l'issue des élections avaient été bien intégrée par les marchés', commente Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Les conservateurs allemands sont considérés par les marchés comme ayant des positions favorables aux entreprises et les analystes rappellent que les marchés ont tendance à saluer leur arrivée au pouvoir.



Les investisseurs s'interrogent néanmoins sur la capacité de l'alliance CDU/CSU à gouverner, puisqu'il va désormais leur falloir rassembler une large majorité afin de pouvoir mettre en place de possibles réformes.



'Un accord avec le SPD - qui avait déjà pris la forme d'une 'grande coalition' par le passé (une coalition centriste pro-eurofédéraliste)- semble le scénario le plus probable, dans la mesure où les conservateurs ont exclu de se rapprocher de l'AfD et de la gauche', expliquent les analystes de Deutsche Bank.



Au-delà du facteur politique, la semaine qui s'ouvre aujourd'hui sera marquée par plusieurs rendez-vous de premier plan, à commencer par les résultats trimestriels de Nvidia qui tomberont mercredi soir.



Les investisseurs espèrent à l'occasion se rassurer sur la trajectoire exponentielle des investissements dans l'IA, une thématique qui a permis à Wall Street de voguer de record en record depuis près d'un an et demi.



'Nous nous attendons à ce que le groupe fasse encore état de solides performances en dévoilant des comptes meilleurs que prévu et en relevant ses objectifs, ce qui devrait permettre de calmer les nerfs du marché', prédit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Des groupes de premier plan tels que le spécialiste des magasins de bricolage Home Depot et le concepteur de logiciels d'entreprise Salesforce dévoileront également leurs résultats trimestriels dans les jours à venir.



En Europe, plusieurs ténors de la cote dont AN InBev, Allianz, AXA, BASF, Danone, Deutsche Telekom, Saint-Gobain ou Stellantis se plieront également à l'exercice.



Sur le front des statistiques, le climat des affaires qui était attendu en légère hausse est resté stable en Allemagne au mois de février, reflétant le climat d'attentisme ayant caractérisé la première économie européenne en amont des élections législatives qui se sont tenues hier.



L'institut IFO a précisé que son indice du climat des affaires, calculé à partir d'un échantillon de 9.000 entreprises, est resté inchangé à 85,2 sur le mois qui s'achève, comme en janvier.



Les économistes l'attendaient à 85,4, à comparer avec 85,1 le mois précédent en première lecture.



'Le sentiment qui domine au sein des entreprises allemandes continue d'être au scepticisme' relève l'Ifo dans un communiqué.



Sur le front obligataire, les Bunds inversent la vapeur et se détendent ce soir de +0,5Pts vers 2,4600% tandis que nos OAT reculent d'autant vers 3,213%



Outre-Atlantique, avec le repli de Wall Street, le 'risk-off' profite aux T-Bonds qui se détendent de -3,2Pts vers 4.388%, le '30 ans' 2Pts à 4,65%.

Enfin, l'or gagne 0,2%, à 2942$ l'once et le Brent progresse de 0,7%, vers 74,7$ le baril à Londres.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi et Teva Pharmaceuticals font part de nouveaux résultats détaillés de l'étude de phase IIb RELIEVE UCCD consacrée au duvakitug chez des patients souffrant de formes modérées à sévères de colite ulcéreuse et de maladie de Crohn.



Atos annonce avoir remporté auprès de la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH) le marché pour les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage liées à la sécurité des systèmes d'information et à la protection des données personnelles.



SES a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec Quvia, une société américaine spécialisée dans la gestion de la qualité de l'expérience (QoE) à partir de l'IA.



Thales annonce avoir signé un protocole d'accord avec Qatar Airways afin d'établir à Doha (Qatar), un centre dédié à la maintenance et aux services pour les activités de divertissement en vol (IFE).





